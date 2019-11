Laura Chiatti si sfoga su Instagram

Sabato scorso, 16 novembre, Marco Bocci era ospite del salotto di Silvia Toffanin, a “Verissimo“, per parlare del suo primo film da regista. L’attore ha diretto il film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, che è in uscita il 28 novembre. Durante l’intervista a Bocci non sono mancati inoltre momenti toccanti.

Mentre Bocci era impegnato con l’intervista, la moglie, Laura Chiatti, era impegnata in una litigata su Instagram. Il motivo della lite sono stati alcuni commenti poco carini e provocatori da parte di alcuni utenti. Nel dettaglio un utente ha scritto all’attrice di “farsi un bagno di umiltà” e poi ha insinuato che per lei in questo periodo il lavoro scarsegiasse, facendo riferimento al fatto che l’attrice in questo periodo non è impegnata in alcun film.

Questi commenti hanno fatto infuriare la Chiatti, che ha sbottato e ha risposto per le rime. Innanzitutto ha chiarito che il lavoro non scarseggia assolutamente, anzi ha specificato che a gennaio uscirà un film interpretato da lei con Riccardo Scamarcio. Mentre a febbraio sarà sul set di un nuovo film che sta girando a Roma.

Poi Laura Chiatti ha anche chiarito che in realtà è lei a rifiutare delle proposte di lavoro perché vuole passare del tempo con la sua famiglia. L’attrice ha infatti scritto: “Ho deciso di fare non più di due film all’anno perché guadagno abbastanza da potermi permettere di trascorrere molto tempo con i miei figli e crescerli”.

Insomma per l’attrice la famiglia è al primo posto e quindi ha deciso di rinunciare volontariamente al suo lavoro d’attrice, ma in realtà le proposte non le mancano, anzi ne riceve quasi quotidianamente. Infine, a chi le chiedeva di “farsi un bagno di umiltà” l’attrice ha risposto seccata: “Il bagnetto fattelo tu, ma non di umiltà… Fattè lava bene l’invidia che te se magna. Magari campi meglio”.