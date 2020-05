Laura Chiatti si dichiara fan di U&D e del GF Vip

Laura Chiatti è stata intervistata nell’ultimo numero del settimanale “Chi“, diretto dal giornalista Alfonso Signorini. In questa circostanza l’attrice parla delle sue passioni in televisione, dichiarando di essere una fan del “Grande Fratello Vip” e del dating show “Uomini e Donne“.

La modella racconta anche di come sia riuscita a restare amica con i suoi ex famosi, come Francesco Arca, ammettendo di essere stata molto fortunata nell’aver scelto persone speciali che hanno continuato a volerle bene anche quando l’amore è finito. Proprio per questo motivo oggi continua ad avere un ottimo rapporto con i figli di Arca e con la sua nuova compagna Irene.

Laura Chiatti e la televisione

Attualmente l’attrice, insieme al suo compagno Marco Bocci, sta passando la sua quarantena in Umbria, insieme ai figli Enea, 5 anni, e Pablo, di 3 anni e mezzo. L’attrice ha dichiarato che ultimamente sta soffrendo nel dover restare chiusa nella propria casa, ma ha ricordato che questa è la maniera più giusta per combattere il Coronavirus.

Per ammazzare il tempo, Laura Chiatti afferma di guardare molto la televisione. Infatti, nell’intervista al settimanale “Chi”, svela cosa ama guardare: “Per me sono vita, un mese senza ‘Uomini e donne’ è stato noiosissimo e sono fan del ‘Grande Fratello Vip’: ho tifato per Zequila, ma poi ha sbagliato con Sossio. E sono attratta dalla cronaca nera: non mi perdo una puntata di Storie maledette, faccio parte dei Leosiner, i fan di Franca Leosini”.

Secondo le indiscrezioni di qualche tempo fa, Laura Chiatti sarebbe stata contattata proprio da Maria De Filippi, conduttrice di “Uomini e Donne”, per condurre un nuovo show prodotto dalla società di produzione televisiva italiana “Fascino PGT“. Tuttavia, a causa di un’agenda ricca di impegni professionali, la modella si è trovata costretta a rifiutare la proposta di “Queen Mary”.