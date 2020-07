Laura Chiatti segue "Uomini e Donne": "Voglio sapere come finisce tra Gemma e Nicola"

La modella e attrice Laura Chiatti non ha mai negato di seguire le trasmissioni di Maria De Filippi, in particolar modo “Uomini e Donne“. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, disse cosa seguiva in televisione durante il periodo di lockdown: “Un mese senza ‘Uomini e donne’ è stato noiosissimo e sono fan del ‘Grande Fratello Vip”.

In una nuova intervista, sempre al settimanale “Chi”, rivela nuovamente la sua passione per il dating show di Canale 5. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché Laura Chiatti parla anche dell’ultima edizione di “Temptation Island“, condotta da Filippo Bisciglia, concentrandosi soprattutto sulla coppia formata da Ciavy e Valeria.

Le parole di Laura Chiatti

L’attrice rivela di essersi molto appassionata alla storia d’amore tra Ciavy e Valeria, rivelando di aver tifato per la ragazza per tutta l’edizione di “Temptation Island”. Tuttavia la Chiatti non nasconde di avere alcuni dubbi a riguardo: “Come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi lì apposta per tentarti? Ci credi o fai finta di crederci perché è sempre meglio che tornare alla tua storia?”.

Ma la sua grande passione, ovviamente televisiva, resta sempre “Uomini e Donne”. Laura Chiatti in questa intervista si definisce sostenitrice di Gemma Galgani: “D’estate muoio un po’ senza ‘Uomini e Donne’, voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso. Io amo Gemma perché ho amiche a 40 anni che sono disilluse mentre lei, a 70 anni, è ancora carica”.

Per il momento la storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola “Sirius” Vivarelli sembra essere arrivato ad un punto morto. Il giovane ha infatti ammesso su Instagram di non avere notizie della dama da alcune settimane, mentre Amedeo Venza confessa che la storia d’amore tra i due sia già finita.