Laura Chiatti in lacrime sulla crisi con Marco Bocci: "Ci siamo presi del tempo"

Reduce dai festeggiamenti per i suoi 40 anni, Laura Chiatti ha tirato le somme di questo primo arco di vita. Dal punto di vista professionale le cose procedono a gonfie vele, rimettendosi in gioco dopo un piccolo periodo di stop. L’attrice si è imposta nel mondo del piccolo schermo a partire dai primi anni 2000′, con le prime apparizioni nelle fiction di successo come ‘Un posto al sole’, ‘Compagni di scuola’, ‘Incantesimo’.

Naturalmente non ha potuto esimersi dal toccare anche il tema amoroso, come noto l’attrice è sposata dal 2014con un volto noto del cinema: Marco Bocci. Come in tutte le coppie non sono mancati gli alti e i bassi, tuttavia di recente si è vociferato di una crisi piuttosto seria tra i due. Laura Chiatti è voluta tornare sulla questione, chiarendo definitivamente come stanno le cose: ecco cosa ha rivelato.

La confessione dell’attrice

Per la prima volta Laura Chiatti ha voluto rompere il silenzio circa la sua situazione amorosa con il marito Marco Bocci. E’ risaputo come i due abbiano affrontato una crisi piuttosto seria un anno fa, ma pare che con il dialogo e la comprensione reciproca siano riusciti ad appianare le divergenze.

L’attrice non ha fatto mistero di aver affrontato un brutto momento per il suo matrimonio, d’altronde non può essere sempre tutto rosa e fiori, ogni coppia si trova a fare i conti prima o poi con qualche avversità: “Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo“.

L’importante, ha aggiungo poi la nota attrice, è avere la volontà di aggiustare le cose: “Facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto…”. Grazie a questa volontà comune, la coppia è riuscita a venire fuori da quella brutta crisi, uscendone persino rinvigorita. Raggiunta la soglia dei 40 anni, per Laura Chiatti si apre un nuovo capitolo della sua vita, con all’orizzonte nuovi obiettivi professionali che affronterà con il sostegno del marito Marco Bocci.