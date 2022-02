Laura Chiatti colpita da un grave lutto: "Ciao amore mio"

Laura Chiatti sta vivendo in queste ore momenti davvero dolorosi e difficili. Attraverso un post pubblicato sul social Instagram, l’attrice ha salutato per l’ultima volta la sua grande amica Elena, scomparsa per ragioni che ancora non sono state rese note.

Un post che descrive perfettamente il dolore per questa grave perdita, dopo un’amicizia che era iniziata ai tempi della loro adolescenza e portata avanti per tutta una vita. Ora il destino le ha voluto dividere e questa improvvisa perdita ha gettato l’attrice 39enne in un doloroso sconforto.

Lo straziante saluto di Laura Chiatti per l’amica Elena

“La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più”, con queste parole la Chiatti ha condiviso il suo dolore con i suoi followers che hanno ricambiato con commenti di grande affetto e vicinanza.

Piccoli gesti che sicuramente saranno di conforto all’attrice, che più avanti spiega come la morte dell’amica sembra essere arrivata all’improvviso: “Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio”, così la moglie di Marco Bocci ha ricordato la sua amica Elena, per poi postare la sua foto nelle Instagram Story accompagnate dalla straziante canzone di Irama “Ovunque sarai”, presentata pochi giorni fa al Festival di Sanremo e che l’artista ha dedicato alla sua nonna, anche lei scomparsa poco tempo prima.

Laura Chiatti attualmente è alle prese con un nuovo film che sarà diretto proprio dal marito Marco Bocci, per loro sarà la prima collaborazione, considerando che negli otto anni che li hanno visti insieme non hanno mai lavorato gomito a gomito. Ora sembra essere arrivato il momento e il progetto giusto!