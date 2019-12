L’attrice Whoopi Goldberg, stregata dalla Puglia, medita di comprarci casa

Nella penisola salentina, in particolare nei piccoli comuni dell’entroterra della provincia di Lecce, da giorni non si parla d’altro che della nota attrice Whoopi Goldberg (pseudonimo di Caryn Elaine Johnson, nata a New York il 13 novembre 1955).

L’attrice, doppiatrice, scrittrice, produttrice televisiva e attivista statunitense, infatti, è da diversi giorni in giro per la Puglia, in particolare lungo il versante adriatico del Salento.

Avvistata e avvicinata dagli abitanti del posto, la Goldberg ha esternato il suo entusiasmo e la sua meraviglia nell’ammirare le splendide acque di Marina Serra (un rione di circa 28 abitanti del comune di Tricase). I colori della piscina scavata nella roccia hanno praticamente stregato l’attrice, che ha trascorso lì l’intera domenica scorsa.

Dopo aver fatto colazione nel centro storico tricasino, Whoopi ha reso subito noto, sul suo profilo Instagram, la sua permanenza nella cittadina, raccontando ai suoi 943 mila follower quanto di magico lei stia ammirando.

Tra i commenti, in tanti si sono chiesti come mai l’attrice fosse giunta proprio in Puglia, ed è stata lei stessa a rispondere. Ha infatti comunicato ai suoi “seguaci” che quella è la terra d’origine di uno dei suoi collaboratori e, per questo motivo, affascinata dai racconti che quest’ultimo da anni le narra, ha deciso di visitarla.

“Questo posto è naturale. L’ha fatto Dio. Guardate il colore dell’acqua, è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Non può succedere. Ma sarebbe bello”. Queste le parole che hanno accompagnato le sue decine di foto e video pubblicate.

Con ironia ha poi aggiunto: “avrei voluto fare il bagno, ma poi ho pensato che non vi sarebbe piaciuto vedermi nuda quindi ho tenuto i vestiti”. Estasiata dai colori dell’acqua del mare salentino e dal calore degli abitanti del posto, Whoopi Goldberg ha anche esternato il suo desiderio di comprare casa in Puglia, dove poter trascorrere le sue vacanze.