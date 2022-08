L’attrice e modella Charlbi Dean muore a 32 anni: "Malattia improvvisa"

Ascolta questo articolo

L’attrice e modella Charlbi Dean è morta improvvisamente all’età di 32 anni, come confermato da un suo portavoce nella giornata di martedì. Charlbi è morta lunedì a New York City a causa di una malattia inaspettata ed improvvisa, la natura della quale non è stata al momento rivelata ai media.

L’attrice ha recitato nel film “Triangle of Sadness“, che pochi mesi fa ha conquistato la Palma D’Oro al prestigioso Festival del Cinema di Cannes. Il film, che uscirà in Italia con Teodora Film, è diretto da Ruben Östlund, che aveva già vinto la Palma D’Oro nel 2017 con “The Square”, ed è una satira in cui una coppia di modelli viene invitata a partecipare a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di nuovi ricchi. La pellicola, nella quale Carlbi interpreta la modella Yaya, è stata anche selezionate per il Toronto Film Festival ed il New York Film Festival in America.

Nata a Cape Town in Sudafrica il 5 febbraio 1990, Charlbi aveva lavorato come modella fin dall’infanzia, iniziando quando aveva 6 anni ed ottenendo nella sua carriera campagne pubblicitarie per marchi come Guess, United Colors of Benetton e Ralph Lauren. Il debutto cinematografico avvenne nella commedia “Spud” del 2010, seguita da un sequel nel 2013.

Il debutto in America avvenne nel 2017 con una comparsa nella serie televisiva “Elementary“. Nella sua carriera, Charlbi aveva anche interpretato, per nove episodi dal 2017 al 2021, il ruolo di Syonide, assassina figlia adottiva del personaggio Tobias Whale, nella serie televisiva della CW “Black Lightning“, ispirata ai fumetti della DC Comics .

L’attrice sudafricana era attiva sui suoi social media, con il suo ultimo post condiviso solo pochi giorni fa. Charlbi aveva pubblicato alcuni scatti professionali per una campagna di Madewell, preceduti da un video relativo allo spot pubblicitario per il marchio di abbigliamento.