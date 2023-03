L’attore Tom Sizemore ucciso da un aneurisma, la sua carriera rovinata da droghe e molestie

Ascolta questo articolo

Tom Sizemore è morto venerdì 3 marzo all’età di 61 anni. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il suo portavoce, che ha spiegato che la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccare la spina delle macchine che lo tenevano in vita da quando l’uomo aveva sofferto di un aneurisma cerebrale il mese scorso.

“È con grande tristezza e dispiacere che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore, 61 anni, è morto serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank“, ha dichiarato il portavoce Charles Lago in un comunicato. “Suo fratello Paul e i figli gemelli Jayden e Jagger erano al suo fianco“.

Tom, conosciuto per i suoi ruoli in “Salvate il soldato Ryan“, “Black Hawk Down” e “Pearl Harbor“, è deceduto in un ospedale di Los Angeles, presso il quale era ricoverato dallo scorso 18 febbraio. Fu in quella data che l’attore era stato colpito da un gravissimo aneurisma cerebrale causato da un ictus. L’attore collassò intorno alle 2 di notte, e fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni critiche mentre era privo di sensi. Da allora, non ha mai ripreso conoscenza.

Questa settimana, la sua famiglia ha annunciato che non c’era molto altro da fare, poiché non mostrava segni di miglioramento. “I medici hanno informato la famiglia che non c’è più speranza e hanno raccomandato di scegliere di staccare la spina“, aveva dichiarato ad inizio settimana il portavoce.

L’attore aveva una storia di dipendenze da cocaina ed eroina, come raccontato nella sua autobiografia, che ha distrutto la sua carriera. Ha anche avuto alcuni problemi con la legge, inclusa una condanna per aggressione e percosse nel 2003 per aver picchiato la famosa “madame” di Hollywood Heidi Fleiss.

Nel 2003 fu cacciato dal film “Piggy Banks” per aver molestato una attrice undicenne sul set, anche se il caso fu poi archiviato. Nel 2005, anno in cui l’allora compagna Janelle McIntire dette alla luce i suoi figli gemelli, pubblicò una sex tape che lo vedeva protagonista insieme a diverse donne.