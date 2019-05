L’attore Roberto Farnesi dichiara: "Voglio avere un figlio"

Roberto Farnesi ha avuto modo di raccontarsi in una recente intervista nel programma di Caterina Balivo “Vieni di me“, dove ha avuto modo di porre l’accento sui suoi progetti. L’attore ha sottolineato la voglia di diventare padre, in quanto pensa che sia arrivato il momento giusto per quest’obiettivo, mentre non può essere fatto lo stesso discorso per il matrimonio, sul quale rimane piuttosto scettico.

Le fiction alle quali ha preso parte l’attore hanno sempre ottenuto un riscontro positivo, come avvenuto nel caso della soap opera “Il paradiso delle signore daily“, tanto da avere la riconferma. Nel frattempo Roberto Farnesi può godersi il successo ottenuto nel corso di quest’annata con Il paradiso delle signore giunto alla terza stagione e capace di regalargli tante soddisfazioni. L’attore toscano si è messo a confronto con il ruolo del commendatore Umberto Guarnieri dimostrando la propria poliedricità.

Il prossimo 19 luglio Farnesi compirà i suoi 50 anni, un traguardo importante che gli permetterà di fare un bilancio della sua carriera. Questa stagione ha rappresentato un ulteriore salto di qualità per l’interprete, dopo che ha lavorato principalmente per la Mediaset. Recentemente è stato ospite a “Vieni da me”, dove ha confermato che ci sarà la quarta stagione de “Il paradiso delle signore”.

L’attore ha spiegato che, a suo parere, per avere un figlio c’è bisogno della giusta interiorità e della stabilità che sembra aver trovato con l’attuale compagna Lucya Belcastro. Farnesi ha continuato dicendo che potrebbe essere la ragazza giusta, ma l’attore non ha intenzione di cedere in merito alla questione matrimonio, sulla quale rimane categorico.

“Credo che il sacramento del matrimonio sia per chi è credente o praticante“, ha dichiarato l’attore. Dopo gli iniziali tentennamenti, la soap opera ha meritato il prosieguo dopo aver ottenuto degli ascolti importanti. Una delle certezze si ritrova nel fatto che l’attore toscano farà parte del cast della quarta stagione, lo stesso discorso vale per altri due colleghi, ovvero Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.