Chi non è scoppiato a piangere sulle note di Shallow o vedendo A star is Born? Quel che è certo è che Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati travolti dal gossip e tutti i fan si sono chiesti se i due attori fossero per davvero una coppia.

Tra i due continui sguardi emozionati, carezze, complicità sul palco, tanto da far parlare di storia d’amore anche fuori dal set. Ma cosa è accaduto davvero tra loro ce lo dice Bradley Cooper, che ha parlato pubblicamente del chiacchieratissimo e presunto flirt con la collega Lady Gaga.

La versione di Bradley Cooper

“Tell me something, boy”, esordiva lei con una tonalità che già faceva venire i brividi in Shallow. E quindi, cosa ha da dirci ora Bradley Cooper riguardo quella complicità e quegli sguardi che non sia già stato detto? In occasione di un servizio dedicato a Lady Gaga e alla sua partecipazione in House of Gucci, l’ultimo lavoro di Ridley Scott che potrebbe portarla ad una nuova candidatura agli Oscar 2022, per il suo ruolo di Patrizia Reggiani, Cooper, complimentandosi con la collega per il suo splendido lavoro, ha tenuto a precisare cosa è successo realmente tra loro.

Lady Gaga, dal canto suo, ha tirato in ballo l’attore anche durante la conferenza stampa in Italia, a Milano, dicendo: “Devo tutto a Bradley Cooper, sono qui solo grazie a lui”, per cui il bel Cooper ha voluto chiarire il suo rapporto con la pop star. “Durante quel duetto stavamo solo recitando”, chiarendo: “Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo”. In questo modo, ha messo a tacere, una volta per tutte, ogni ipotesi romantica con la co star.

“Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone”. L’affetto e la stima soprattutto per Lady Gaga non sono mai mancate: “‘È così terribilmente carismatica e bella […]. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: “Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno’”. Insomma, si è trattato solo di finzione, di un’alchimia speciale e di un talento talmente cristallino e grande da far credere al mondo intero che quella scintilla fosse scoccata davvero.