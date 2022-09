Ascolta questo articolo

Vanessa Jules ha un seguito davvero considerevole su Tik Tok, vanta infatti una schiera di followers di quasi un milione. Proprio su questo social ha deciso di denunciare una vicenda che ha dell’incredibile e che lei stessa racconta in un video diventato virale nel giro di poche ore.

La ragazza, senza versare nemmeno una lacrima – forse per il forte shock subito – ha raccontato la vicenda che ha come protagonista la madre e il fidanzato di Vanessa. Una storia di tradimenti e inganni fatti dalla persona – la madre – che più al mondo avrebbe dovuta amarla e cercare di preservarla da certi dolori.

Vanessa Jules tradita dalla madre e dal fidanzato: il racconto

“Mi ha detto che era di John (il fidanzato di Vanessa, ndr). Io credevo di essere ubriaca, le ho detto ‘cosa’?” così inizia a spiegare quello che le è accaduto. In un viaggio in Messico, quando Vanessa stava proprio commentando con le sue amiche il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade in fatto di aborto, la madre le ha confessato di aspettare un bambino: “Vanessa, sono incinta“. La figlia, presa alla sprovvista, si è anche congratulata con lei. Ma il peggio doveva ancora venire.

Premurosa, Vanessa chiede alla madre se avesse già prenotato il primo esame ecografico e a quel punto la donna la mette al corrente dell’assurda verità: “Il figlio è di John (il fidanzato di Vanessa, ndr)“. Vanessa non riesce credere a ciò che ha appena ascoltato, è completamente scioccata e devastata da una verità che mai avrebbe voluto vivere: “Le ho chiesto di ripetere perché, ero un po’ brilla ed ero in Messico, ero tipo “cosa?”. Poi mi dice che è di John“.

Vanessa perde le staffe e la prima cosa che pensa di fare è mettersi in contatto proprio con lui, il suo fidanzato: “Gli ho chiesto se capiva la gravità della cosa, di quello che mi aveva fatto. Lui mi ha detto che gli dispiaceva e che potevamo sistemare le cose e ricostruire la nostra relazione mentre mia madre si sarebbe presa cura del bambino. Io gli ho risposto: ‘Dammi le mie cose o ti faccio spedire in prigione‘”. I rapporti tra Vanessa e la madre si sono interrotti quella sera, non è dato sapere se davvero questa storia corrisponde a verità, ma il video ha già totalizzato più di 4 milioni di visual.