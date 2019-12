Lara Zorzetto mostra il suo nuovo fidanzato

Lara Zorzetto ha partecipato insieme al fidanzato Michael De Giorgio alla quinta edizione del programma televisivo di Canale 5 “Temptation Island”. La coppia di fidanzati prima di partecipare alla trasmissione stava insieme. tra alti e bassi, da oltre tre anni. I due hanno preso parte al docu – reality condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore, dopo un periodo non facile.

Michael e Lara durante la permanenza nel villaggio delle tentazioni hanno fatto molto discutere: Michael si è infatti avvicinato pericolosamente alle ragazze single (in particolare alla tentatrice Rita) ed ha speso parole critiche nei confronti della fidanzata. Il ragazzo è stato duramente attaccato dai telespettatori, che hanno invece preso le difese di Lara, anche grazie ai suoi comportamenti e alle frasi ironiche – diventati ben presto protagonisti di gift e meme diffusi sui social network.

I due hanno deciso di uscire dal programma televisivo separati ed una volta tornati alla realtà si sono insinuati dubbi circa l’autenticità dei comportamenti di Lara: secondo l’ex fidanzato lei avrebbe infatti pianificato la partecipazione al reality allo scopo di acquistare visibilità e guadagni, screditando inoltre l’immagine del fidanzato.

Attualmente Lara ha ritrovato la serenità in campo sentimentale, dopo una relazione conclusa qualche mese fa con l’ex protagonista del programma di MTV “Riccanza” Farid Shirvani, accanto a Mattia Monaci. La bella influencer (il suo profilo Instagram conta la bellezza di 648mila followers) ha infatti condiviso qualche giorno fa una foto che la ritrae tra le braccia del giovane.

La foto in questione è accompagnata dalla seguenze didascalia: “Quella felicità inaspettata spesso “casa” per molte persone è solo quel posticino composto da 4 pareti… per me, ora, casa chiamo queste braccia… si cresce, si capiscono tante cose, si cambia modo di vederne molte altre… io ad oggi sto componendo il mio puzzle, con i tasselli che ho sempre sognato da quando ero piccina”.