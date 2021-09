Lara Zorzetto, l’ex di Temptation Island è incinta per la seconda volta: il lieto annuncio

Fra qualche mese diventerà mamma bis: Lara Zorzetto è incinta. L’ex volto di Temptation Island ha dato la lieta notizia sul suo profilo Instagram pubblicando un paio di scatti. Come spesso avviene in questi casi, la ragazza ha mostrato il bel pancione e un’ecografia del nascituro che conferma la seconda gravidanza.

Al momento ignoti rimangono il sesso e il nome scelto dai genitori. Ci auguriamo che non debba passare il calvario del suo primogenito Leonardo Mario Luigi. Il piccolo è nato nel 2020 con un cesareo d’urgenza e poi messo in una incubatrice. L’annuncio della nascita del bambino era avvenuto con un riferimento a un problema sopraggiunto nel corso del travaglio.

L’influencer si trovava in ospedale per una normale visita di controllo. All’improvviso le contrazioni aumentarono sempre di più al punto tale che non è riuscita neanche a finire la rampa di scala che si è trovata ricoverata d’urgenza. Leonardo si era girato all’improvviso con la testa pronto per venire al mondo.

Dopo quattro giorni era riuscita a vedere il figlio, mentre il compagno e padre del bambino ha potuto fargli visita subito dopo il parto. Lasciatasi alle spalle il mondo della televisione dopo Temptation Island e avere iniziato una nuova vita a Milano, Lara Zorzetto ha incontrato l’uomo che le ha stravolto la vita e con cui ha costruito una famiglia.

L’incontro con Mattia Monaci, dopo aver lasciato Michael Di Giorgio e avere avuto una frequentazione con Leonardo De Grandis, è avvenuto in maniera naturale e coinvolgente tanto che tutto è poi stato un divenire di emozioni e di desideri che si sono concretizzati. Su Mattia si è sempre saputo molto poco, essendo un ragazzo molto riservato e lontano dalla cronaca rosa.

Non è stato mai interessato a diventare un personaggio pubblico. E’ stato grazie a Lara che abbiamo potuto conoscere il volto del suo amore.