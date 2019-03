L’appello di Paola Caruso colpisce l’ex compagno: "Sistemeremo tutto"

Durante la puntata di ieri sera di “Live – Non è la D’urso”, Paola Caruso ha fatto l’ennessimo appello nei confronti del suo ex compagno Francesco, padre di Michele Nicola. Ospite in studio, con in braccio il suo bambino di appena 2 settimane, la soubrette ha raccontato cosa è successo fra lei e il padre del bambino, raccontando che dal momento in cui è sparito, non si è più fatto sentire, nemmeno quando è nato il bambino.

Paola Caruso ha dichiarato che, nonostante non si possa obbligare nessuno a fare il padre, questo bambino è frutto dell’amore che entrambi hanno provato, e che, se solo cambiasse idea, lei gli permetterebbe di fare da padre al bambino.

L’appello della neo mamma ha fatto breccia nel cuore di tutto il pubblico a casa, ma in particolare in quello del diretto interessato. Dopo quanto sentito durante la trasmissione, Francesco ha infatti scritto tra le sue Instagram Stories, di voler presto sistemare questa delicata situazione. Una situazione che sembrava non potesse sistemarsi ma che invece potrebbe presto cambiare.

“Mi sono accorto solamente adesso dei numerosi messaggi che mi avete inviato in direct“ – ha scritto Francesco su Instagram – “Ho guardato i video della puntata di stasera e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello, fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”.

Fortunatamente l’accorato appello di Paola Caruso ha avuto i risultati desiderati, ovvero catturare l’attenzione del suo ex compagno Francesco. La soubrette, durante il corso della puntata, ha più volte il ribadito il fatto che il loro piccolo Michelino è frutto dell’amore, e che è stato fortemente voluto da entrambi. Sembra che adesso questa turbolenta vicenda potrebbe avere un epilogo positivo, e chissà se Francesco torni presto sui suoi passi e ammetta di aver commesso un errore nei confronti di Paola Caruso e del bambino.