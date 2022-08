L’appello della Barbie umana: "Cerco un italiano per diventare madre"

Ascolta questo articolo

In Italia Rodrigo Alves ha conquistato la sua notorietà per diventare il Ken umano, il personaggio appartenente alla linea di fashion doll della serie “Barbie”. In seguito però il brasiliano ha deciso di sottoporsi ad altri 90 interventi per cambiare sesso diventando così la Barbie umana.

In una intervista degli anni passati ha rivelato in merito ai suoi cambiamenti: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo”.

I sogni della Barbie umana

Alla rivista “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, Rodrigo Alves ha espresso nuovamente il desiderio di diventare mamma nei prossimi mesi. Sogna di avere un figlio da Giacomo Urtis, il suo ex fidanzato, ma in caso contrario ammette che sarebbe pronto a trovarsi un altro uomo italiano pronto a soddisfare i suoi desideri.

“Voglio un amore e una famiglia vera” ha dichiarato alla rivista di gossip per poi aggiungere di avere già un identikit di chi dovrà essere il papà: “Se voglio un figlio da Giacomo Urtis? Lui è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano“.

Come riportato testualmente dal sito “Today“, Rodrigo ha parlato delle sue frequenti trasformazioni estetiche, ammettendo però di non essere ancora felice del tutto. Infatti a oggi le manca ancora un piccolo intervento al naso, ove i medici hanno deciso di stoppare momentaneamente altre operazioni per motivi fisici: “Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto. Quindi adesso sono felice al 95%“.