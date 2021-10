Lapo Elkann, nozze con Joana Lemos in Portogallo

Fiori d’arancio per Lapo Elkann e Joana Lemos. Stando a quanto riportato dal portale Whoopsee, la coppia si è sposata lontano da occhi indiscreti in Portogallo, paese d’origine di lei e dove si sono incontrati per la prima volta. Alla cerimonia, ovviamente blindatissima, hanno partecipato solo i familiari e gli amici più stretti.

Lapo e Joana vivono la loro storia d’amore da circa due anni. Le nozze sono state celebrate nel paese natio di Joana Lemos, proprio dove si sono incontrati per la prima volta. In diverse occasioni ed interviste, il nipote di Gianni Agnelli aveva manifestato il desiderio delle nozze con la sua attuale compagna.

Capace di avergli fatto raggiungere una serenità tanto cercata nel corso degli anni. E tra i desideri di Lapo c’è anche quello di diventare padre. All’inizio del 2021 il fidanzamento, le nozze arrivano quindi a pochi mesi di distanza. Al momento non ci sono immagini delle nozze, ma la coppia ha scelto di celebrare la cerimonia nel modo più riservato possibile, in modo da essere lontani da occhi indiscreti e pronti a carpire i momenti più intimi di una giornata così importante.

I due si sono conosciuti ad una cena di beneficenza e dal quel momento non si sono più lasciati. In Joana, Lapo ha trovato una complice, una donna con la quale condividere passioni e progetti. Lei lo sostiene sempre, ovunque e comunque. Una cosa che sembra facile a dirsi, ma difficile a farsi.

Insomma Joana rappresenta davvero tutto quanto di meglio e di buono una compagna di vita potrebbe avere. Insomma, proprio l’altra metà della mela. Chi è Joana Lemos? 47 anni, ex campionessa di rally, ha al suo attivo già un matrimonio. Infatti è stata sposata con Manuel Reymão Nogueir.

I due hanno annunciato la separazione nel 2014, dopo 18 anni insieme. Da questa unione sono nati due figli, Tomás e Martim. Il primo gioca a calcio in Portogallo e ha avuto anche un passato nelle giovanili della Fiorentina. “Gran parte del mio successo e della mia vitalità, è merito suo. La serenità che ho e la voglia che ho di costruire una vita con lei e con nessun’altra donna è sempre merito suo” aveva dichiarato Elkan in una precedente intervista.