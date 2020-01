Lapo Elkann e la dedica al nonno Gianni Agnelli

Lapo Elkann, il famoso rampollo della famiglia Agnelli, sembra in netta ripresa dopo il suo tragico incidente, avvenuto circa un mese fa presso la strada che porta da Gerusalemme a Tel Aviv, un incidente in cui sembra abbia rischiato la morte. Dopo essere stato sottoposto ad un intervento molto delicato, il 42enne ha deciso di continuare la sua terapia post operatoria in quel di Saint Moritz, presso le montagne innevate svizzere.

Qui Lapo sembra abbia fatto passi da gigante dall’ultima volta, tanto che ora l’uomo cammina senza l’ausilio della sedia a rotelle. In questi giorni di ripresa e di riabilitazione, il discendente della famiglia Agnelli ha postato su Twitter una foto di suo nonno Gianni Agnelli, scomparso da 17 anni, in cui lo ricorda con affetto, dedicandogli un pensiero molto commovente e allo stesso tempo straziante.

Lapo infatti, sotto la foto, recita: “Sono passati 17 anni da quando non sei più tra noi. Non c’è un giorno in cui non sento la tua presenza e vicinanza. Sei e rimarrai PER SEMPRE un NONNO indimenticabile e un esempio per ME e per molte persone in Italia nel mondo“. Una dedica bellissima da parte di un nipote a suo nonno.

Gianni Agnelli è stato un vero simbolo dell’imprenditoria Italiana; grazie a lui la sua famiglia vanta il fregio di essere una delle famiglie più influenti del panorama italiano dal punto di vista economico. Numerosi sono i possedimenti della famiglia Agnelli, dalla famosa fabbrica di automobili FIAT, alla società sportiva Juventus e tanto altro ancora.

Lo stesso Lapo per tanti anni era il responsabile marketing, pubblicità e di tutte le attività promozionali connesse con la fabbrica di automobili. Un uomo di altri tempi, che ha saputo cavalcare l’onda del successo, anche se non sempre con la classe e l’eleganza che hanno da sempre contraddistinto la famiglia Agnelli nel mondo.