Lando Buzzanca, la tragica notizia in diretta Tv: una preghiera per l’attore

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono diverse personalità famose che in questo periodo stanno attraversando un momento davvero molto particolare. Di queste ore è ad esempio la notizia, riportata anche da Dagospia, che un’altra coppia dello spettacolo, ovvero quella composta da Francesca Neri e Claudio Amendola, sia in crisi. Secondo la testata diretta da Roberto D’Agostino, Claudio avrebbe già lasciato il tetto coniugale circa tre mesi fa a causa dell’amore vissuto per un’altra donna.

C’è da precisare che su tale notizia, sia la Neri che lo stesso Amendola non hanno rilasciato dichiarazioni e che per adesso si tratta soltanto di indiscrezioni. La vicenda ovviamente sta facendo preoccupare i fan dell’attore de “I Cesaroni”. Ma un altro attore sta vivendo un momento personale molto delicato, cioè Lando Buzzanca. Vediamo che cosa gli sta succedendo.

Lando Buzzanca, annuncio shock

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, l’attore sarebbe ricoverato in una Rsa dallo scorso dicembre. Un mese prima del rivovero il figlio Massimiliano aveva raccontato come gli fosse stata diagnosticata la demenza senile in seguito ad un esame cui era stato sottoposto, per questo l’attore si è allontanato anche dal piccolo schermo.

“Non tornerà mai più indietro, è destinato a stare sempre peggio, non guarirà mai” – così aveva detto il figlio Massimiliano parlando in una intervista per la stampa nazionale. Le condizioni di Lando quindi sarebbero molto particolari e il figlio ha anche informato che per il 90-95% Buzzanca non capisce ciò che gli succede attorno.

“Ho perso 30 chili. Sono solo lucido e vorrei tornare a casa. Salvatemi!” – questo adesso è il disperato appello che l’attore ha lanciato dalla Rsa in cui si trova ormai ricoverato da mesi. Le dichiarazioni di Lando sono arrivate tramite il suo medico di fiducia Fulvio Tomaselli, staremo a vedere se l’appello verrà ascoltato o meno dai famigliari.