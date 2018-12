L’amicizia si è definitivamente conclusa, Cecilia Rodriguez non segue più la Salemi su Instagram: la reazione di Giulia

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, e l’ex gieffina Giulia Salemi non si seguono più su Instagram: l’argentina ha effettuato per prima il grande passo, l’influencer l’ha seguita a ruota.

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip le due giovani erano amiche, durante la permanenza della modella nel reality, la sorella di Belen non ha digerito alcune sue affermazioni e decisamente amareggiata ha sostenuto: “Dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias e Francesco, si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo… ” Secondo l’argentina Giulia vuole divenire la nuova Belen tanto che la madre, Fariba Tehrani, è arrivata a sostenere che Iannone c’aveva provato con la figlia.

Giulia Salemi sconvolta dalle dichiarazioni di Cecilia Rodriguez

L’italo persiana ha saputo delle asserzioni di Chechu nel corso del reality, Ilary Blasi durante la diretta, le rivelò cosa stava accadendo fuori. Parlando agli inquilini della Casa la 25enne aveva raccontato che lei e Cecilia avevano fatto una vacanza insieme a Cefalù, per quattro giorni erano state inseparabili, assieme 24 ore su 24: “Io non li ho mai giudicati, anzi ho detto ‘hanno fatto bene a seguire il cuore Ignazio e lei’. Proprio loro puntano il dito contro di me?! Ma io non merito di avere un amore? Sono l’unica che è single da 5 anni. Ma poi ha parlato del fratello.”

L’influencer ha sottolineato che mentre erano a Cefalù le aveva fatto leggere i messaggi e che farla passare per una gatta morta non era un comportamento corretto: “Io con un uomo non c’ho mai provato, sono loro a provarci con me”.

La storia fra Francesco Monte e Giulia Salemi, si dice, che continui anche dopo il Grande Fratello Vip: da qualche giorno i due non si mostrano più sui social network a causa dei numerosi impegni che li vedono coinvolti, per i ritmi frenetici che stanno sostenendo. La Salemi ha spiegato la situazione e, dopo essersi scusata per la sua assenza, ha sottolineato che per lei sono giorni caotici e che è persa nei preparativi per il Natale che si avvicina. In molti non ne sono così convinti.