Lamberto Sposini: il suo abbraccio social con Cesara Buonamici commuove la rete

Celebre giornalista nonché conduttore televisivo che con Enrico Mentana ha dato vita al primo telegiornale della televisione commerciale italiana, Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata nel 2011 a seguito di un ictus che lo colpito poco prima di condurre uno speciale dedicato alle nozze di William e Kate Middleton.

Ricoverato per diversi mesi al Policlinico Gemelli di Roma, una volta passato lo spavento si prospettò un lungo periodo di riabilitazione. Allo stesso tempo la figlia Francesca e l’ex compagna intentarono un’azione legale contro la disorganizzazione della Rai e del medico aziendale, che a loro modo di vedere avrebbero ritardato i soccorsi, giunti a quasi un’ora dal malore.

Da quel momento di Lamberto Sposini si è parlato davvero molto poco. Nel 2015 a seguito di una caduta si è fratturato l’omero, ma ciononostante non si è mai arreso, e tuttora continua il suo lungo e travagliato percorso di riabilitazione. Pur avendo recuperato la motricità, continua a soffrire di afasia e agrafia, due disturbi che di fatto non gli consentono di parlare e di scrivere, e che lo hanno costretto ad abbandonare la sua brillante carriera da giornalista.

In questa situazione, a fronte dei numerosi progressi, per Lamberto Sposini resta di fondamentale importanza l’appoggio e le attenzioni dei familiari e degli amici, che appena possono gli si stringono attorno per fargli sentire tutto il loro affetto. Tra questi ultimi figura anche Cesara Buonamici, che in controtendenza rispetto alle polemiche degli ultimi anni – in cui più volte si è accennato alla presunta emarginazione dell’ex giornalista da parte della televisione – ha deciso di andarlo a trovare probabilmente per fargli gli auguri di Natale.

Data l’occasione, Lamberto Sposini ha poi postato sul suo profilo Instagram – dove è decisamente molto attivo – una foto che li ritrae mentre scherzano sul divano di casa. Intitolandola “Cesara e le risate”, il 67enne di origini umbre ha voluto evidenziare quale affetto continui ad esserci tra i due colleghi che per anni hanno lavorato insieme al TG5. Di fronte a questo scatto che li immortala insieme, il popolo del web non è rimasto impassibile, anzi, si è commosso tanto da aver risposto con numerosi messaggi di condivisione e apprezzamento.