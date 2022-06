L’amato cantante italiano beccato così, stupore dei fan: "Ma come ti sei ridotto?"

Ascolta questo articolo

Si tratta di uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo. Nella sua carriera ha sempre cavalcato la cresta dell’onda, ottenendo successi incredibili, le sue canzoni sono patrimonio di una intera nazione. Proprio per questo, si è sempre potuto permettere una vita agiata, vivendo nel lusso e a bordo di auto di un certo livello.

I suoi fan non si aspettavano invece di vederlo in quello stato, ‘ridotto’ ad un uomo qualunque. Dopo tanti anni che non si vedeva in giro, i paparazzi sono riusciti a beccarlo in pubblico con la moglie, immortalandolo in uno scatto che sta facendo molto parlare. Chi si aspettava di vederlo circondato nel lusso dovrà ricredersi: ecco cosa si vede nella foto.

Di chi si tratta

Stiamo parlando di Adriano Celentano, una vera e propria leggenda della musica italiana che, con i suoi tanti brani di successo, ha fatto sognare intere generazioni. Il suo trionfo più grande è stata senza dubbio la vittoria in coppia con la moglie Claudia Mori al Festival di Sanremo del 1970, grazie all’indimenticabile canzone ‘Chi non lavora non fa l’amore’.

Di recente è tornato a far parlare di sè per un fatto davvero sorprendente. Nonostante possa vantare senza dubbio un patrimonio non indifferente, il celebre cantante è stato immortalato in vesti umilissime. I paparazzi lo hanno beccato insieme alla moglie in una vecchia macchina, una Mercedes del 1995; non si tratta affatto di un auto d’epoca, ma quasi di un catorcio un po’ datato.

E’ molto probabile che, semplicemente, il cantante di ‘24mila baci’ e ‘Azzurro‘ sia solo molto affezionato alla sua vecchia automobile. Tuttavia i suoi tanti fan sono rimasti comunque sopresi di vederlo in quelle ‘condizioni’, specialmente se si pensa che molti suoi colleghi ostentino al contrario una vita da ‘nababbi‘. Sicuramente l’umiltà è un’altra dote che si può apprezzare del noto cantante.