L’amaro sfogo di Elisabetta Gregoraci: "Circondata da false amiche"

Tra le ospiti più attese del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo c’è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, che nell’ultima registrazione del programma ha parlato diffusamente della sua avventura al Grande Fratello Vip 5 affrontando gli argomenti più chiacchierati dal pubblico: la reazione dell’ex marito Flavio Briatore, quella del figlio Nathan Falco e l’amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli.

Ma non è finita qui. La show-girl originaria di Soverato, in Calabria, si è anche mostrata molto amareggiata per quanto successo in sua assenza. Se infatti sua sorella Marzia e l’ex marito Briatore hanno sempre cercato di tutelarla, pur non partecipando per loro scelta a nessuna trasmissione televisiva in cui si parlava di GF Vip, alcune sue amiche non hanno fatto lo stesso. Anzi.

La delusione di Elisabetta Gregoraci nei confronti di alcune (ormai ex) amiche

“Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state” ha spiegato Elisabetta Gregoraci a Silvia Toffanin senza riuscire a trattenere la delusione. Mentre la conduttrice si trovava chiusa nella Casa di Cinecittà, dunque nell’impossibilità di difendersi e di raccontare la sua verità, queste amiche avrebbero parlato contro di lei spingendosi fino a dire cose completamente false.

La Gregoraci ha ammesso di aver pianto tanto per questo e di essersi sentita crollare il mondo addosso. “Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce” ha spiegato, lamentando la totale mancanza di garbo e di rispetto di donne che lei reputava invece delle belle persone. Nonostante la delusione, però, Elisabetta si è mostrata subito decisa nel procedere legalmente contro queste persone e ha messo tutto nelle mani dei suoi avvocati.

Ma a chi si riferisce la Gregoraci quando parla di amiche che hanno dimostrato di non essere tali? Di certo non di Manila Nazzaro o Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che hanno difeso a spada tratta l’ex signora Briatore quando nella Casa è entrata Selvaggia Roma con le sue accuse molto pesanti. Probabilmente tra le false amiche figura invece Arianna David, l’ex Miss Italia che, pur professandosi sua amica, a Mattino 5 non ha lesinato diverse perfide frecciatine.