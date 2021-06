Laioung risponde alle accuse lanciategli via social da Veronica Satti

Di recente Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello e nota anche per essere figlia del popolare cantante Bobby Solo, è tornata al centro del gossip per via di alcune accuse lanciate al rapper Laioung (al secolo Giuseppe Bockarie Consoli).

I due, a quanto pare, erano molto vicini però qualcosa ad un certo punto è andato storto e lei ha usato i social, in particolare Instagram (dove è molto attiva e vanta numerosi follower), per fare delle stories contro di lui.

Laioung, con grande classe, non ha voluto rispondere usando i social preferendo invece il mezzo stampa. Il rapper si dice molto dispiaciuto per quanto accaduto e precisa in primis che, nel periodo in cui frequentava Veronica Satti, lui non intratteneva in parallelo altre liason di caratterse sentimentale. Sottolinea inoltre di non avere mai fatto ghosting e di non essere la persona descritta da Veronica nei vari post social.

Laioung dice infatti di nutrire un profondo rispetto nei confronti delle donne e di essere totalmente contro ogni forma di violenza, sia fisica che verbale. Con la stessa forza lui ripudia l’omofobia e il razzismo, come qualunque atto discriminatorio. E con questo si augura che venga messa la parola fine ad ogni tipo di polemica e spera che non si parli più della sua vita privata.

Per Laioung, infatti, quello che conta (ora più che mai) è solo la musica, a cui si dedica ogni giorno con grande passione caricandola di energie positive. A tal proposito ricordiamo che nel febbraio scorso ha pubblicato il suo nuovo singolo, ovvero Fanno tutto per hype con il featuring di Fabri Fibra. Un pezzo che è stato molto apprezzato sia da critica che dal pubblico. Un ritorno discografico il suo in grande stile, di cui si attende con ansia un seguito come un nuovo album.