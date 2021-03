L’agente di Dayane Mello si complimenta con lei dopo il "GF Vip": "È una persona tenace, determinata e coraggiosa"

Tra le concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, c’è anche Dayane Mello. L’ex concorrente di “Pechino Express”, nei sei mesi trascorsi nella casa, ha fatto parlare di se per svariati motivi.

L’argomento cardine della sua esperienza è sicuramente la sua amicizia con Rosalinda Cannavò, che al momento sembra essere a rischio per via della decisione di Dayane di mandarla al televoto contro Stefania Orlando. Purtroppo però l’italo brasiliana si è ritrovata al centro delle cronache per la scomparsa del fratello Juliano mentre stava ancora partecipando al “GF Vip”.

Le parole dell’agente di Dayane

Nei giorni scorsi l’agente della ragazza, Paola Benegas che dirige l’agenzia chiamata “Benegas Management” ove si occupa di talenti e modelli, ha lanciato una dura stoccata agli autori del “GF Vip”. Secondo lei, in particolar modo nell’ultimo periodo, ci sarebbe stata una enorme disparità tra la sua assistita e il resto dei suoi concorrente, ringraziando però i fan italiani e non solo per averla sostenuta sia nel periodo difficile che in quello più leggero.

A quanto pare Paola Benegas sembra aver messo alle spalle quello sfogo, e nel suo ultimo post di Instagram ha manifestato tutta la felicità per il percorso fatto da Dayane nella casa: “Dopo tanti mesi di duro lavoro abbiamo raggiunto dei risultati pazzeschi, no solo in italia ma in tutto il mondo. Oltre a qualsiasi aspettativa. Regalare dei sogni e la mia passione preferita. Amo il mio lavoro , amo cambiare ,o migliorare la vita di tante e tanti di voi… e quando vedo tenacia, determinazione, coraggio oltre misura come quello di Dayane… e vedo il suo sguardo che mi cercava in studio ed è subito corsa da me per abbracciarmi… mi fa bene al cuore”.

L’agente ci tiene a ringraziare anche la sua agenzia, che in questi sei mesi è riuscita con ottimi risultati a gestire i social di Dayane e curando la sua immagine in Brasile, America Latina e altri paesi. In effetti la Mello ha ricevuto tanti attestati di stima soprattutto dal suo paese natìo e numerose pagine seguitissime, come “Hugo Gloss“, hanno fatto dei salti mortali per provare a farle vincere il premio finale.

L’ultima dedica di Paola Benegas invece viene fatta ai fan italiani, dal momento che nei sei mesi al “GF Vip” hanno mandato all’incirca quaranta aerei affettuosi nei confronti di Dayane. Per la giovane comunque questa sua partecipazione al reality sembra solamente l’inizio, siccome si parla di una sua possibile partecipazione al prossimo videoclip di Cristiano Malgioglio.