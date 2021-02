Letitia Casta, attrice e modella francese nota per la sua naturale bellezza è stata paparazzata nei pressi del conservatorio di Parigi con il ventre prominente che non lascia dubbi sul suo stato. Letitia aspetta quindi il suo quarto figlio e renderà padre per la prima volta l’attore e regista Louis Garrel a cui è legata dal 2017. Il noto settimanale “Gente” ha già pubblicato le foto anche sulla relativa pagina Instagram.

Aspetto dimesso, look molto semplice, scarpe comode, mini cardigan rosa e cappotto aperto, volto coperto da una mascherina in tinta con il maglioncino. La quasi quarantatreenne e il marito, più giovane di cinque anni, a dispetto della loro professione, sono persone riservate e tranquille, che non amano mettersi in mostra e vivere la loro relazione “sotto i riflettori”.

Dopo aver evitato il grande passo per anni l’attrice francese è convolata a nozze con Louis in gran segreto, con una cerimonia intima in Corsica, conquistata dalla sua semplicità e dalla complicità unica che la lega al collega. La discrezione è una caratteristica che li accomuna e le informazioni sulla loro vita privata sono sporadiche.

La coppia non ha ancora confermato ufficialmente il lieto evento ma secondo indiscrezioni pare che il lieto evento dovrebbe avvenire nel prossimo mese di giugno. Per Louis si tratta della prima esperienza come padre, almeno a livello biologico, perchè già padre adottivo di una bimba con la ex compagna Valeria Bruni Tedeschi.

Letitia ha tre figli, Sahteene, nata nel 2001 dalla relazione con Stéphane Sednaoui, e di Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009 dalle sue nozze con l’attore italiano Stefano Accorsi. La primogenita è ormai una giovane donna di notevole bellezza e dallo sguardo enigmatico che ha deciso di seguire le orme della mamma.