Lady Gaga si sposerà presto a Venezia, l’indiscrezione

I gossip degli ultimi giorni si fanno sempre più assillanti: Lady Gaga sposerà molto presto il manager Christian Carino. Per il fatidico “sì”, l’artista newyorkese sarebbe stata stregata dalla maestosa cornice di Venezia, location conosciuta in tutto il mondo per la sua atmosfera romantica e senza tempo.

Stando alle più recenti indiscrezioni, la scelta della città lagunare non è stata affatto casuale. La pop star americana avrebbe conosciuto il manager di Justin Bieber e Miley Cyrus durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, città dove Miss Germanotta ha presentato con Bradley Cooper il film A Star is Born. Dopo il 2018, anno del grande eco mediatico dei matrimoni del principe Harry e dei Ferragnez, il 2019 potrebbe aprirsi in grande stile. Le nozze di Lady Gaga sarebbero infatti un evento che potrebbe catalizzare l’attenzione del pubblico a livello planetario.

Al momento non si conoscono molti dettagli su quello che ha tutte le premesse per diventare il matrimonio più in vista del prossimo anno. È comunque certo che i due, seppur insieme da pochi mesi, siano talmente innamorati da volersi legare per sempre con una cerimonia da favola.

Sulla base di quanto diffuso dal magazine Life & Style, per le nozze non si starebbe badando a spese. I rumors più accreditati parlano di un budget che si aggira intorno ai 5 milioni di dollari. Inoltre non dovrebbero mancare vip di primo livello come Taylor Swift, Bradley Cooper e Stevie Wonder. Per l’intrattenimento musicale si andrebbe invece sul sicuro, affidando l’incarico a Elton John, uno dei migliori cantautori e compositori disponibili sulla piazza. Tutti gli ospiti dovrebbero viaggiare su jet privati messi a disposizione dalla coppia di sposi.

Per il vestito da sposa della cantante di Poker Face e Bad Romance, le ultimi voci non nascondono che potrebbe essere disegnato dalla sua grande amica Donatella Versace. Qualche anno fa Lady Gaga dedicò proprio a lei la canzone Donatella presente all’interno dell’album Artpop.