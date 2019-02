Lady Gaga si è lasciata con il fidanzato: per i rumors ci sarebbe lo zampino di Bradley Cooper

Solo qualche mese fa, per Lady Gaga e il suo fidanzato Christian Carino si parlava di un imminente e sfarzoso matrimonio a Venezia. Ora niente di tutto ciò avrà più luogo: Miss Germanotta ha infatti deciso di troncare la love story con l’agente delle star che durava dal 2017, e con il quale si era fidanzata lo scorso mese di settembre.

Al momento non è ancora chiaro quale sia stato il motivo della rottura, ma alcuni amici della ex coppia parlano semplicemente di un rapporto che non poteva più funzionare. Pur non essendoci segnali di crisi inconciliabili, la separazione era comunque nell’aria. Per intuirlo è stato sufficiente osservare l’artista durante i Grammy Awards, dove si è presentata senza il compagno, ma soprattutto senza l’anello di fidanzamento.

Un altro indizio premonitore è arrivato il giorno di San Valentino, quando l’interprete di Bad Romance, anziché condividere su Instagram la classica foto di una coppia di innamorati, ha postato uno scatto del suo nuovo tatuaggio. Quest’ultimo rappresenta il titolo di una delle canzoni che lei interpreta nel film A star is born diretto da Bradley Cooper.

E secondo molti, sarebbe proprio lui il motivo della rottura del fidanzamento di Lady Gaga con Christian Carino. Gli sguardi e l’intesa vista in pubblico, lasciano intendere che tra la cantante e l’attore esista qualcosa di più di una perfetta intesa a livello di collaborazione professionale.

Diversi fan stanno già incrociando le dita, nella speranza di vedere presto una nuova coppia di star, sempre ovviamente che Irina Shayk non abbia nulla da ridire. Da quasi quattro anni è lei a far battere il cuore del 44enne regista e produttore statunitense. Inoltre, come se non bastasse, oltre ad essere apparsi innamorati più che mai sul red carpet dei Golden Globe 2019, a detta di molti avrebbero degnamente ereditato il testimone di coppia più celebre dello showbiz direttamente dalle mani di Brad Pitt e Angelina Jolie. In altre parole per Lady Gaga non sarà facile spodestare la top model russa, che farà di tutto per tenersi stretto il protagonista di American Sniper.