Lady Gaga denunciata dalla donna che partecipò al furto dei suoi cani: "Non mi ha pagato la ricompensa"

In una situazione che ha del paradossale, Lady Gaga è stata citata in giudizio da parte di una donna che è stata condannata per essere stata complice nel furto dei suoi due cani, avvenuto nel 2021. A fare causa alla cantante italoamericana è Jennifer McBride, che accusa la cantante di non averle pagato i 500mila dollari offerti come ricompensa per il ritrovamento dei due animali.

La vicenda ha avuto inizio a febbraio del 2021, quando Lady Gaga era in tour ed i suoi cani erano affidati al dog sitter Ryan Fischer. L’uomo stava portando i due animali a fare una passeggiata, quando tre persone lo aggredirono, gli spararono lasciandolo in gravi condizioni, e rapirono i cani. I criminali erano stati attirati dalla razza dei cani, due bulldog, speranzosi di rivenderli il prima possibile, senza sapere chi fosse la famosa proprietaria.

La star lanciò un appello internazionale per il ritrovamento degli animali, offrendo anche una ricompensa di 500mila dollari a chiunque avesse riportato i suoi amati cani, asserendo che non sarebbero state fatte domande. La McBride si presentò pochi giorni dopo alla polizia con i due bulldog, sperando di poter ricevere la somma promessa.

Purtroppo per lei, la polizia stava indagando per l’aggressione, ed ad aprile dello stesso anno è stata uno dei cinque arrestati per il crimine. All’epoca, la donna frequentava l’altro complice Harold White, il cui figlio Jaylin White era stato direttamente coinvolto nella rapina e nella sparatoria, insieme a James Jackson e Lafayette Whaley, ed aveva rapito gli animali. Jackson, che ha sparato al dog sitter Ryan, è stato condannato a 21 anni di prigione a dicembre per tentato omicidio con gravi lesioni personali.

L’avvocato della McBride ha fatto causa venerdì a Lady Gaga, sostenendo che non pagando la ricompensa promessa, la star ha commesso una violazione del contratto, frode per falsa promessa e falsa dichiarazione. Secondo la causa, l’offerta “senza fare domande” è stata fatta “con l’intento di frodare e indurre membri del pubblico, come la querelante, a fare affidamento sull’offerta e ad agire in base a tale promessa individuando e consegnando i bulldog di Lady Gaga“.