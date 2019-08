Lady Diana, l’omaggio commovente del Principe Harry e di Meghan Markle

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Non serve ribadire ancora quanto Lady Diana sia amata dal suo popolo e dal mondo in generale. E' stata strappata troppo presto da questo mondo e aveva ancora tante cose da fare e da dire. Il suo esempio di bontà e discrezione saranno eterni e sopravviveranno a tutti coloro che non hanno saputo apprezzarla abbastanza.