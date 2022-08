Lady D, ecco come è oggi la figlia tenuta segreta: a 33 anni è la copia della mamma

Ascolta questo articolo

Lady Diana scomparve tragicamente il 31 agosto di 25 anni fa, per via di un terribile incidente stradale avvenuto a Parigi. Si trovava in auto con Dodi Al Fayed, all’epoca suo discusso compagno, quando si schiantarono violentemente subito dopo aver imboccato il tunnel dell’Alma.

La sua morte improvvisa fu un evento particolarmente drammatico che fece scalpore in tutto il mondo. D’altronde la principessa del Galles era stata sempre molto sovraesposta mediaticamente, ogni suo passo era documentato da paparazzi e giornalisti di tutto il mondo. Su di lei molto è stato scritto e rivelato, ma in pochi sanno che ha una figlia: ecco chi è.

La figlia segreta

La principessa Diana è stata sempre circondata da un certo alone di mistero che non ha fatto altro che accrescere sempre di più il suo mito e l’interesse morboso nei suoi confronti. Una delle leggende più note ma probabilmente anche tra più fantasiose sul suo conto, è che la principessa del Galles avrebbe una figlia segreta di ben 33 anni, nata quindi 11 mesi prima di William.

Secondo quanto riferisce The Globe, la questione sarebbe piuttosto complessa: in sostanza, prima di sposarsi con il futuro Re d’Inghilterra, Diana si sottopose a diversi test di fertilità, una prassi consolidata per provare di essere in grado di procreare eredi. Gli ovuli di Lady D vennero artificialmente fecondati dal seme di Carlo e, dopo aver avuto la prova della loro fertilità, fu ordinato al medico di sbarazzarsi degli embrioni.

In realtà, il medico in questione ne sottrasse uno e lo impiantò nel grembo della moglie. Nasce così Sarah, figlia segreta di Diana che scoprì da adulta la sua vera storia. Morti i genitori, la donna ha tentato di mettersi in contatto con la sua famiglia biologica, ma sarebbe stata presto pesantemente minacciata e costretta alla fuga in America. Secondo le indiscrezioni rivelate da The Globe, William e Kate sarebbero al corrente della faccenda e avrebbero deciso di incontrare Sarah, rimanendo sbalorditi per la somiglianza con lady D. Chi sa che in futuro la verità non venga ufficialmente a galla.