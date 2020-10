L’addio di Mara Venier a Domenica In: quel "no" del marito al direttore di Rai Uno

Sembra che sia oramai cosa certa: Mara Venier lascerà la conduzione di “Domenica In” nella prossima stagione televisiva. Ultima annata quindi per “Zia Mara”, che abbandona il suo posto da presentatrice, nonostante gli alti indici di gradimento da parte del pubblico. Erano anni che non si vedevano numeri così positivi, in termini di ascolti, nel programma della domenica pomeriggio di Rai 1.

Se allora dal punto di vista professionale tutto andava a gonfie vele, cosa ha spinto la presentatrice veneziana a far marcia indietro sulla conduzione della prossima stagione? Molto semplicemente lo stress e la troppa tensione lavorativa. Come afferma la stessa Venier, le responsabilità sono davvero tante, considerando anche il fatto che copre ad oggi ben due ruoli, quello di presentare il programma, e allo stesso tempo partecipa anche dietro le quinte, nelle vesti di capoprogetto, quindi gli impegni si raddoppiano.

Durante l’ultima puntata, il diretto di Rai 1, Stefano Coletta, ha ben pensato di fare un’intervista invertita, ovvero a questo giro è stata la padrona di casa ad essere l’intervistata, mentre il ruolo abituale della Venier, è stato ricoperto da Carlo Conti.

Dopo un breve sunto della vita di Mara, dove non sono mancati anche attimi di emozione e qualche lacrima, durante l’intervista interviene anche il marito della Venier, Nicola Carraro, che spiega il motivo per il quale sua moglie non farà parte della prossima stagione del programma, rivolgendosi questa volta proprio al direttore, Stefano Coletta: “Direttore, io le voglio molto bene, ma Mara farà altre cose tranne Domenica In“.

Zia Mara conferma la versione del marito, affermando di voler mantenere la promessa fatta qualche tempo fa: “Per tutta l’estate mio marito mi ha ripetuto: “Basta, goditi la vita!”. Mi vede tesa, sono anche capoprogetto e questo raddoppia la fatica e le responsabilità. Non ho giorni liberi: domenica chiudo la puntata, ma lunedì sono già al lavoro“.

Progetti futuri per la presentatrice? Al momento niente ancora, ma nell’immediato la Venier sarà a novembre al timone del programma “Lo Zecchino d’oro“, sotto la direzione artistica di Carlo Conti.