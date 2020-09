L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini tra tamponi e lusso sfrenato

Elettra Lamborghini l’aveva già annunciato tramite il suo profilo Instagram e così è stato: tutte le partecipanti al suo addio al nubilato hanno dovuto sottoporsi al tampone preventivo, proprio come faranno gli invitati al matrimonio, che si terrà sul lago di Como domenica 6 settembre 2020. L’addio al nubilato si è tenuto invece presso villa San Domenico a Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta, ed è durato quasi tre giorni.

Addio al nubilato da sogno (e senza Covid) per Elettra Lamborghini

Ad accogliere le numerose invitate, un gruppetto di infermieri che armati di tamponi hanno effettuato il test per individuare l’eventuale presenza del Coronavirus. Scongiurato il pericolo, si è dato inizio ai festeggiamenti che hanno visto balli e canti sfrenati fino a tarda notte, karaoke e serate a tema. Il White Party, per esempio, ha visto tutte le ospiti vestiste di bianco, con una Elettra Lamborghini estremamente sexy in un audace completo con top e pantaloncini argento e gonna trasparente.

Anche i menù proposti sono stati di altissimo livello, con una serata dedicata alla cucina di Capria e un’altra a Miami, città della Florida cui l’erede della celebre casa automobilistica è particolaremente legata. Terminato l’addio al nubilato, cresce dunque l’attesa per le nozze vere e proprie. Elettra Lamborghini sposerà il dj e producer Nick van de Wall, conosciuto con il nome d’arte Afrojack.

I due si sono conosciuti agli MTV Awards e oltre ad essere fidanzati sono anche migliori amici e complici, come ci ha tenuto a sottolineare la Lamborghini. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso Natale, e a seguire i preparativi delle nozze è stato il wedding planner più conosciuto e amato della televisione italiana, Enzo Miccio.

I fan dell’ereditiera e pop-star potranno seguire la cerimonia in tv (purtroppo non in diretta) grazie al programma di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Non è da escludere però che anche Real Time o MTV dedichino uno speciale a quello che viene considerato il matrimonio dell’anno, nonché uno dei pochi celebrati nell’anno dell’epidemia di Coronavirus.