La Zanzara, Enrico Montesano: "Sono offeso, devono chiedermi scusa. Ma la mia maglia non c’entra nulla con il fascismo"

Ascolta questo articolo

Nei giorni scorsi la Rai ha deciso di squalificare Enrico Montesano per aver indossato la maglia della Xª Flottiglia MAS, ma le accuse sull’attore non si fermano qui. Infatti l’azienda di Viale Mazzini rivela come, durante le prove, avrebbe fatto anche il saluto romano.

Questa voce però viene immediatamente smentita da Alessandra Tripoli, la sua coach a “Ballando con le stelle“: “Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia. Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto This is me, dal musical The Greatest Showman, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘Oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno'”.

Tra l’altro sempre Alessandra Tripoli nella seguente intervista ha confermato la versione di Enrico Montesano in cui, durante le prove, avrebbe cambiato più di una maglietta ammettendo comunque di essere stata all’oscuro della Xª Flottiglia MAS prima di questo boom mediatico.

Le parole di Enrico Montesano

Intanto nella giornata di ieri, come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“, Enrico Montesano ha rilasciato un’intervista a “La Zanzara“, trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani, ammettendo di essere pronto a un dialogo con gli autori di “Ballando con le stelle” e non escludendo un clamoroso ritorno.

“Mi auguro di essere richiamato” ha affermato con decisione Enrico per poi aggiungere: “C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei tornare” la speranza di Montesano quindi resta quello di riabilitare la propria immagine provando a ritornare nuovamente in gara.

Sulla sua squalifica l’ex concorrente rivela di essere sia amareggiato che sospettoso: “Qualcosa di strano c’è sotto, forse ero un personaggio scomodo che non aveva raccolto alcuna provocazione in sei settimane. Mi sembra una maglietta di distrazione di massa. Qualcuno probabilmente non gradiva la mia presenza lì e hanno preso la palla al balzo”.

Esclude categoricamente di essere fascista, per questo motivo chiede delle scuse pubbliche: “Mi offende, mi devono chiedere scusa, devo essere riabilitato, non ho questo tipo di storia. Si sono dimenticati che per vent’anni ho portato tanti voti alla sinistra. Mio nonno era tipografo a L’Unità e la famiglia di mia mamma era antifascista e repubblicana”.

Sulla t-shirt rivela di aver messo solamente una maglietta che è facilmente acquistabile anche online, che ha dei simboli che non hanno nulla a che vedere con il periodo fascista. Ricorda poi come la Xª Flottiglia MAS sia stata conferita di una medaglia d’oro, onorificenza presente anche sul sito del Quirinale. Si dichiara convinto che se avesse indossato una maglia con Che Guevara o Mao Tse-tung non sarebbe mai successo tutto questo putiferio.

Infine rivela di aver sentito Milly Carlucci, rivelando di averla sentita affranta e molto delusa per come stanno andando le cose. Lo stesso Enrico Montesano si sente alla stessa maniera, affermando che non avrebbe mai voluto creare una situazione caotica come questa.