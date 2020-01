La youtuber Nikkie fa coming out attraverso un video

Nikkie de Jager è una 25enne truccatrice olandese e una vlogger di bellezza. È diventata famosa per i suoi tutorial sul canale YouTube Nikkie Tutorials, seguito da quasi 13 milioni di followers e oggi risulta essere una delle icone più popolari della beauty community internazionale. In questi giorni la youtuber ha pubblicato un nuovo video che porta il titolo “I’m coming out”. Nel video Nikkie rivela “di essere nata nel corpo sbagliato” e ha raccontato la sua transessualità.

La giovane make-up artist ha raccontato nel video di essere nata uomo e di aver iniziato il suo percorso di transizione con la terapia ormonale all’età di 14 anni, completando poi il suo percorso di trasformazione all’età di 19 anni con un’operazione. Le sue parole in merito sono state: “È tempo di lasciarsi andare ed essere veramente liberi. Quando ero più giovane sono nata nel corpo sbagliato, il che significa che sono transgender. (…) Non abbiamo bisogno di etichette. Ma se vogliamo metterla… sì, sono transgender”.

La ragazza ha confessato di essere stata costretta a rivelare la sua identità dopo essere stata messa sotto pressione e ha detto: “Sono stata ricattata da persone che volevano divulgare la mia storia alla stampa“. Il video del coming out ha ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni.

La youtuber ha inoltre raccontato di come si sia sempre sentita una femmina, già da bambina: le piacevano le unghie colorate, i capelli lunghi e amava giocare con le barbie. Per il suo percorso, il sostegno della mamma è stato fondamentale, insieme a quello delle maestre di scuola che hanno subito accettato il suo sentirsi femmina.

Nikkie ora è felice ed ha anche incontrato Dylan, “il ragazzo migliore del mondo“, che diventerà suo marito. Dylan, però, non ha saputo subito la verità. Ne è venuto a conoscenza solo dopo un po’ di tempo, perché Nikkie voleva prima essere davvero sicura di potersi fidare del ragazzo. Nel momento della confessione, Nikkie ha rivelato che inizialmente per lui è stato uno shock, ma che insieme hanno superato questo momeno.

Per Nikkie l’unica cosa importante è che questa sua dichiarazione non cambi il modo in cui la considerano i suoi followers e, a proposito di questo, ha dichiarato: “Non ne ho mai parlato prima perché ho preferito che il vero focus su cui si dovessero concentrare i miei followers fosse la mia arte ed il mio immenso amore per il make up. Ma sono sempre io“.