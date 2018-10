La terribile confessione di Simona Ventura: "Volevano portami via i figli, per anni ho subito test antidroga"

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simona Ventura, ha confessato di aver subito controlli antidroga per anni e che intendevano toglierle la custodia dei figli. Quei momenti paiono lontani adesso che la conduttrice è tornata sulla cresta dell’onda, grazie anche al successo di “Temptation Island Vip”.

“Avevo fatto una scelta rivoluzionaria e sono stati anni duri, non per colpa mia, ma di congiunzioni astrali e politiche. Non ho mai detto per chi voto e questo è stato un minus non un plus. C’è stato chi, per non farmi lavorare ha fatto porcate”. La Ventura ha affermato di essere stata posta sotto osservazione da qualcuno intenzionato a toglierle la custodia dei figli dopo il divorzio con Stefano Bettarini: “Per tre anni, ho fatto l’analisi del capello per dimostrare che non mi drogavo. Ho sopportato fango e fake news ante litteram. Forse volevano togliermi i figli per farmi male da ogni punto di vista”.

Il difficile divorzio da Stefano Bettarini

Simona Ventura è stata sposata dal 1998 a 2008 con Bettarini dal quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. Negli ultimi mesi della relazione con Stefano, a causa dei tanti, troppi impegni professionali, qualcosa si è rotto, e al primo vero scossone il matrimonio è crollato. Il divorzio è stato complesso, per la celebre conduttrice ha rappresentato un periodo buio, le numerose incomprensioni fra gli ex coniugi stavano portando la situazione alla deriva.

Adesso le tribolazioni e i disaccordi sono stati accantonati soprattutto per il bene dei due figli. Niccolò Bettarini, l’estate scorsa, è stato accoltellato all’esterno della discoteca milanese Old Fashion: il tragico episodio ha riavvicinato la famiglia e Simona ha sottolineato che Stefano è stato estremamente vicino al figlio ed a lei.

Sul movimento Mee Too la Ventura ha un’opinione schietta e decisa: pur condannando, come è logico, ogni forma di molestia sul lavoro e non, ha osservato che non intende diventare ipocrita a 53 anni, di donne così ne ha viste tante, quelle che lo fanno apertamente le suscitano anche simpatia, mentre detesta esplicitamente le sante per finta.