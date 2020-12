La terribile confessione della ex di Filippo Nardi: "Mi fece abortire, disse che non era legato a me"

In queste ore Filippo Nardi è al centro della bufera. Il conte inglese rischia la squalifica a causa di alcune frasi terribili nei confronti di Maria Teresa Ruta (che inspiegabilmente odia) e per le battute sessiste e volgari che fa di continuo, arrivando a offendere le donne della Casa del Grande Fratello Vip 5. Ma a metterlo ancora più in cattiva luce ci ha pensato una sua presunta ex, la quale lo ha accusato di una delle cose peggiori che un uomo possa fare, ovvero costringere la propria compagna a disfarsi del figlio che aspetta.

Intervistata da “Nuovo”, il settimanale di gossip e tv in edicola questa settimana, la ragazza in questione ha raccontato di aver avuto una storia con Filippo Nardi e di essere rimasta incinta. Era felicissima alla notizia e non vedeva l’ora di comunicarla al compagno. Ma una volta venuto a sapere di aspettare un figlio, l’uomo avrebbe reagito con incredibile freddezza, come se la cosa non lo riguardasse.

La rivelazione di una ex fidanzata di Nardi: “Mi disse di abortire e se ne ne lavò le mani”

La donna ha rivelato che subito, senza neanche pensarci su, le aveva detto di disfarsi del bambino, di abortire. Questo sia perché lui non si riteneva legato a lei, sia perché non aveva soldi e per il nascituro non aveva intenzione di sganciare un euro. Se avesse abortito, dopo potevano stare tranquillamente insieme.

Lei, ha spiegato la ragazza sempre nell’intervista a “Nuovo”, gli aveva chiesto di ripensarci e aveva provato in ogni modo a fargli cambiare idea, ma Nardi era stato irremovibile. Così, messa alle strette, sola e disperata, aveva interrotto la gravidanza. Sul suo conto infatti aveva solo mille euro e i suoi genitori non potevano o volevano aiutarla.

Tuttavia questo episodio ha lasciato dei segni molto profondi in lei: ancora oggi che sono passati anni da quell’episodio, la ragazza ha confessato di provare un fortissimo senso di colpa e un profondo dolore per aver fatto, spinta dalle circostanze, dalla mancanza di soldi e da un compagno insensibile, qualcosa che non voleva assolutamente fare.