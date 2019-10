La storia tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sembra giunta al capolinea

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sembrerebbe che si siano già lasciate. Le due ragazze hanno molto fatto parlare di sè nell’ultimo periodo, dichiarandosi una coppia lesbo a tutti gli effetti e attirando numerose critiche. Taylor e Giorgia, che spesso sono state ospiti nei vari salotti di Barbara D’Urso, fin dall’annuncio del loro fidanzamento sono state tacciate di aver dato vita ad una semplice trovata pubblicitaria.

Taylor Mega è una nota influencer, conosciuta anche per i suoi flirt, da Flavio Briatore a Sfera Ebbasta, Giorgia invece è un ex corteggiatrice di Uomini e Donne, corteggiava il tronista Paolo Crivellin. Le due ragazze, che fanno coppia fissa da pochi mesi, non hanno mai convinto fino alla fine e diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono intervenuti.

Ad intervenire è stata in primis Erica Piamonte, che con Taylor ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello 16 -è lì che si sono conosciute-sostenendo di aver avuto una storia con la Mega, andata avanti tutta l’estate. Hanno detto la propria anche Giorgia Venturini, ex naufraga dell’Isola dei famosi e il fotografo Alan Fiordimonte.

Entrambi sostengono che si tratti esclusivamente di una trovata pubblicitaria ordita dalle agenzie, ma che in realtà Taylor e Giorgia non sono una coppia. Nello specifico Giorgia Venturini ritiene che Taylor le abbia proposto di fingersi una coppia per farsi pubblicità, il fotografo invece dal canto suo asserisce di essere in possesso delle prove che Giorgia e Taylor mentono.

Oggi però questa intricatissima vicenda, si arricchisce di un nuovo capitolo, sembrerebbe infatti essere giunta già al capolinea la storia tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. L’indizio, che di certo non è passato inosservato, è stato che le due ragazze hanno smesso di seguirsi su Instagram, dimostrando così la finzione della loro relazione.

E chissà cosa ne penseranno tutti coloro come Giorgia Venturini, Alan Fiordimonte, Erica Piamonte, che hanno da sempre sostenuto la falsità di questa relazione. Sicuramente non mancheremo di vederli ancora una volta nei salotti di Barbara D’Urso, esprimendo ulteriormente il loro punto di vista. Insomma questa storia non accenna a placarsi e chissà che le due dirette interessate non vogliano intervenire, chiarendo personalmente questo gesto così plateale.