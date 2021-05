La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi potrebbe essere già finita

In queste settimane si è parlato molto di una possibile relazione tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi, quest’ultimo totalmente sconosciuto dal mondo televisivo. La conferma da parte dell’influencer non è mai arrivata, ma secondo il settimanale “Chi Magazine” i due si sentirebbero molto spesso e nonostante la distanza si tengono compagnia grazie ai social network.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini successivamente aggiunge: “Prima c’erano solo messaggini e lunghe telefonate o incontri segreti trai due. Adesso, invece, eccoli alla luce del sole, felici, teneri, che si abbracciano o che dividono un gelato, senza timore di mostrare la loro nuova e intima amicizia.La storia tra Tommaso e Lorenzo è nata grazie a Didi, amica in comune”.

Possibile crisi tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi

Intanto, secondo delle indiscrezioni riportate da “Blog Tivvu“, la loro storia d’amore potrebbe essere già al capolinea e l’indizio sarebbe uscito durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi”, reality show condotto da Ilary Blasi in cui Zorzi è presente in studio con il ruolo da opinionista.

Durante la diretta infatti la produzione de “L’isola dei famosi” ha voluto fare un piccolo scherzo ad Andrea Cerioli facendo scegliere se incontrare la sua fidanzata, anche se poi si trattava del suo cartonato, oppure mangiare dei biscotti. L’ex volto di Uomini e Donne, senza pensarci due volta sopra, opta per vedere Arianna Cirrincione, nonostante sia soffrendo la fame in Honduras.

Da questa circostanza arriva la zampata a Ilary Blasi, siccome chiede a Tommaso Zorzi se avesse scelto di vedere il suo compagno oppure mangiare un piatto di biscotti. L’influencer però con la sua solita ironia risponde: “Io non avrei avuto un’altra scelta, solo i biscotti!”.

Questa risposta è stata molto discussa sul web, siccome Zorzi sembra far capire di non avere nessun fidanzato dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Quindi di una possibile crisi tra Tommaso e Lorenzo, al momento, non va esclusa e le ultime foto uscite con Tommaso Stanzani, potrebbero essere una ulteriore prova su una presunta crisi amorosa.