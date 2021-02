La stoccata di un noto conduttore a Elisabetta Gregoraci: "Piuttosto che una serata con lei, guardo Netflix"

Anche una bellezza come Elisabetta Gregoraci non può piacere a tutti. Non solo infatti l’ex moglie di Flavio Briatore ha parecchi haters (uomini e donne) che su Instagram la criticano qualsiasi cosa faccia, ma ci sono anche personaggi del mondo dello spettacolo che ammettono senza problemi di non apprezzarla né come donna né come professionista.

Molto spesso si è trattato di donne – per lo più colleghe – piccate per vecchi rancori, scontri televisivi o piccoli incidenti professionali. Ma stavolta a criticare apertamente la showgirl di Soverato, ultimamente al centro del gossip per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, di cui è stata una delle protagoniste principali, è un uomo: stiamo parlando del giornalista e conduttore tv Fabio Canino.

Fabio Canino gelido su Elisabetta Gregoraci

Sebbene da diverso tempo non conduca un programma tutto suo sulle reti Mediaset o Rai, Canino negli ultimi anni è uno dei giurati del programma “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci e in onda il sabato sera, per lo più in autunno, su Rai Uno. Nello show Rai, Canino siede accanto a personaggi sagaci ma non di rado velenosi come Guglielmo Mariotto e Selvaggia Lucarelli ed ai colleghi è accomunato dal suo essere schietto, diretto e senza peli sulla lingua.

Insomma, Canino è abituato a dire chiaramente cosa gli piace e cosa no, e come alla sua collega Lucarelli, al conduttore non piace Elisabetta Gregoraci. Ma se Selvaggia qualche mese fa ha dedicato un articolo al vetriolo a lady Billionaire, Canino si è “limitato” – per così dire – a una battuta alquanto velenosa, che la dice lunga sul suo pensiero.

Ospite di Tv Talk, infatti, il giurato di “Ballando con le Stelle” ha detto, riferendosi alla Gregoraci: “Non è snobismo, ma preferisco guardare Netflix piuttosto che parlare per una serata intera con lei”. Ha poi esteso la sua critica all’intero Grande Fratello Vip, affermando: “Non potrei mai stare con 24 sconosciuti, dovrei sentire discorsi di cui non me ne frega assolutamente nulla”. Parole decisamente poco generose nei confronti dei gieffini, in primis di Elisabetta, che potrebbe anche decidere di rispondergli per le rime.