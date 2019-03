La star vegana e crudista, Rawvana, sorpresa a mangiare pesce fritto

La ventinovenne californiana che ha costruito la sua fama sulla dieta vegana con un milione e trecentomila followers su Instagram, a cui vanno aggiunti tutti gli iscritti al suo canale YouTube, Yovana Mendoza Ayres, è stata ripresa mentre mangiava del pesce fritto, scatenendo – in tal modo – l’ira dei suoi seguaci.

Corpo da urlo, sorriso splendente, aspetto sano, tutto merito delle sue ricette a base di verdurine crude. Bandite tutte le proteine di origine animale, il suo è un veganesimo estremo: il crudismo, una dieta di sola frutta e verdura senza la cottura ad alte temperature.

Durante l’ultima vacanza a Bali, Yovana è stata ripresa mentre mangiava una pietanza assolutamente vietata dal suo regime alimentare, pesce fritto, il che le ha creato non pochi problemi. È stata accusata di tradimento, ricoperta di insulti, e definita squalo degli affari.

Il caso di Rawvana – questo il nome del suo profilo, dall’inglese raw, crudo – ormai crudelmente soprannominata FishVana in omaggio al pesce nel suo piatto, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

A questo punto la ragazza ha postato un video di 33 minuti, in cui dopo un “I’m really, really sorry“, ha spiegato di avere dei problemi di salute seri per cui le è stato imposto un regime alimentare a spettro più ampio.

Le sue lacrime non hanno impietosito neanche un po’ perché, giustamente, molti le hanno ribattuto che, se fosse vero quello che dice, avrebbe volontariamente proposto ai suoi followers un’alimentazione che causa gravi problemi di salute. La sua carriera è, inevitabilmente, a rischio: perderà non solo follower sui social ma, si immagina, anche i ben remunerati contratti di sponsorizzazione con prodotti e marchi “raw food“.

L’ influencer, infatti, prima di questa storia, vendeva integratori e prodotti dimagranti come, per esempio, un transformation kit da 99 dollari per perdere peso.