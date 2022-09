La star di "Twilight" Peter Facinelli diventa padre per la quarta volta

Ascolta questo articolo

Peter Facinelli è diventato padre per la quarta volta. L’attore della saga di “Twilight” ha annunciato l’arrivo del nuovo figlio, avuto con la collega Lily Anne Harrison. Si tratta del primo figlio per la Harrison, dato che le tre figlie precedenti dell’attore sono nate dal suo matrimonio con l’ex moglie Jennie Garth.

Il bambino dell’attore 48enne e l’attrice 33enne è nato lunedì 5 settembre, come annunciato dalla coppia su Instagram insieme ad una dolce foto in bianco e nero che ritrae la mano del neonato che stringe il dito del padre. Non è stato svelato al momento il nome del neonato, né si sa se si tratti di un maschio o di una femmina.

L’annuncio della gravidanza arrivò lo scorso giugno, quando l’attrice postò un selfie che la ritraeva in un abito nero a motivi floreali con il pancione in mostra e la didascalia: “non è una pancia da burrito“. All’epoca Facinelli commentò scherzosamente: “Sei incinta? Perché non me l’hai detto?“.

La Harrison e Facinelli, che hanno 16 anni di differenza, fanno coppia da settembre del 2016, e si sono fidanzati ufficialmente a Capodanno nel 2019 durante una vacanza a Mazatlan, in Messico. L’attore ha fatto la proposta alla compagna durante una cena romantica in spiaggia presso la Estrella Del Mar Beach and Golf Resort.

Facinelli è genitore di tre figlie adolescenti: Luca, nata nel 1997, Lola, nata nel 2002, e Fiona, nata nel 2006, avute con la ex moglie, la star di “Beverly Hills 90210” Jennie Garth. Dopo il successo ottenuto con il ruolo del Dottor Carlisle Cullen nella saga di film di “Twilight”, l’attore lasciò la moglie dopo 17 anni insieme ed intraprese una relazione con la collega più giovane Jaimie Alexander. La loro storia è durata dal 2012 al 2016, finendo un anno dopo il loro fidanzamento ufficiale. Pochi mesi dopo, Peter ha incontrato Lily.