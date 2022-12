La star di "Emily in Paris" Ashley Park rivela: "Ho combattuto con la leucemia a 15 anni"

Ascolta questo articolo

“Emily in Paris” è stata una delle serie di Netflix più seguite fin dal suo debutto, avvenuto sulla piattaforma streaming ad ottobre del 2020. A pochi giorni dall’uscita dell’attesa terza stagione del telefilm, una delle protagoniste della serie si è aperta sulla grave malattia che l’ha colpita quando era ancora adolescente.

Ashley Park si è aperta sulla sua battaglia contro il cancro che ha avuto da teenager. All’attrice, oggi 31enne, è stata diagnosticata la leucemia quando aveva solo 15 anni. Dopo la diagnosi, è stata sottoposta a sei estenuanti cicli di chemioterapia, trascorrendo quasi otto mesi in ospedale.

L’esperienza ha avuto una enorme influenza sulla sua vita, dato che ha aiutato a cementare il suo amore per la recitazione. Attraverso la fondazione Make-a-Wish, che realizza i desideri dei minorenni affetti da gravi malattie, fu esaudito il suo desiderio di volare a New York per vedere le produzioni di Broadway dei famosi musical A Chorus Line, Il Re Leone, Spring Awakening e Wicked. “Una volta che il cancro era fuori dal mio corpo, sentivo che avrebbe ancora vinto se avessi lasciato che mi definisse. Non appena sono uscita dall’ospedale, tutto quello che volevo fare era stare in mezzo alla gente“, ha spiegato l’attrice, che si unì al gruppo teatrale del suo liceo.

Tre mesi dopo essere tornata a scuola, è stata scelta per il ruolo principale nella produzione liceale di Thoroughly Modern Millie, che in seguito ha definito “la migliore terapia che potessi desiderare. Indossare una parrucca e indossare scarpe e costume ed essere una persona diversa è stata la migliore via di fuga dall’essere solo la ragazza che aveva il cancro“.

Ashley è arrivata a calcare i palchi di Broadway ed è stata anche nominata per un Tony Award nel 2018 per aver originato il ruolo di Gretchen Wieners nel musical “Mean Girls“. In “Emily in Paris” interpreta Mindy Chen, la migliore amica del personaggio principale, una tata ed un’aspirante cantante.