La rivelazione di Alessandro Borghese: "Ho scoperto di avere un figlio!"

Un personaggio che ha avuto modo di farsi conoscere di recente, grazie alla sua versatilità e alla sua simpatia; si parla di Alessandro Borghese, chef, naturalizzato presentatore, ovviamente di programmi tv a tema culinario. Borghese infatti è divenuto un personaggio molto amato dal pubblico, grazie al suo programma di punta come “Quattro Ristoranti“, che gli ha consentito di acquisire la notorietà necessaria per essere aprezzato nel mondo della televisione.

Il figlio di Barbara Bouchet di fatto lavora molto con la rete televisiva “Canale 9“, ma non manca anche il suo tocco da chef, ad oggi infatti lavora anche in qualità di chef nel suo ristorante. Un uomo molto impegnato appare oggi Borghese, ma nonostante tutto, trova sempre il tempo di un’intervista veloce.

Ed è proprio all’intervista concessa alla “Repubblica” che il noto chef si confessa, affermando infatti di aver scoperto di aver un figlio, nato nel 2006. Un’affermazione a dir poco sensazionale, soprattutto per Alessandro: “Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno.“

Inoltre lo chef rivela di come la sua attuale moglie, Wilma Olivero, sia divenuta in poco tempo la donna della sua vita, conoscendola in un incontro fortuito, e in poco più di sei mesi, i due convolarono a nozze, insomma un vero colpo di fulmine. Da Wilma il giovane chef ha avuto due figlie, Arizona e Alexandra.

Nell’ultima parte dell’intervista lo chef si lascia andare ad un commento, per certi aspetti spigoloso, su chi fotografa tutte le portate prima di degustarle; di fatto Borghese afferma in merito: “Quelli che fotografano i piatti? Che palle! Arriva il piatto, si inizia a fotografare e nel frattempo la salsa si slega, il piatto si fredda” e a chi afferma che il piatto è un po’ tiepido, lo chef risponde a tono: “grazie al caz*o sei stato cinque minuti a fare foto!“.