Elena Santarelli, la modella e opinionista televisiva del programma di Rai 1 “Italia si”, è tornata a far parlare di sé per una risposta epocale, elegante ed educata, che ha dato recentemente ad un leone da tastiera, che a sua volta l’aveva attaccata pesantemente sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram.

Non è certo la prima volta che la showgirl riceve sui social dei commenti al vetriolo, ma a tutto c’è un limite ed Elena, se in tante occasioni si è fatta scivolare addosso la cattiveria altrui, stavolta è passata al controattacco, mettendo al suo posto una volta per tutte chi lascia commenti velenosi e cattivi ai suoi post.

Le parole di Elena Santarelli

Il commento che ha fatto andare recentemente su tutte le furie la Santarelli diceva che la modella è sempre pronta a mettersi in mostra, quindi consigliava alla Santarelli di godersi certi momenti, perché certe cose potrebbero ritornare; a cosa si riferiva l’hater di turno è facile immaginare, visto che solo da poche settimane Elena ha dato l’annuncio della guarigione del figlio Giacomo da una forma tumorale.

Anche se Giacomo è riuscito a vincere la sua battaglia contro il cancro, non sembra aver sconfitto l’odio e la cattiveria che spopola sui social, quindi a scendere in difesa del piccolo è stata proprio mamma Elena, che ha replicato al webeta – parola coniata da Enrico Mentana per indicare gli ebeti del web – a tono.

Sembra non sia la prima volta che Elena riceve degli attacchi da parte di quel profilo che probabilmente è un fake, quindi chiosando scrive: “Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni… non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita“.

Ma non è finita qui, perché poi Elena ha detto a questa utente che il suo commento è anche di insegnamento, poiché suo figlio Giacomo legge il suo messaggio e poi, guardandosi allo specchio con la sua mamma, si rende conto di quanto sia bello e sano non essere come l’hater di turno. Giacomo, tiene a sottolineare Elena, sa che non si augura il male a nessuno, ma allo stesso tempo sa che esistono persone cattive come l’hater in questione.