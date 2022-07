La relazione tra Can Yaman e Demet Ozdemir rivelata dalla stampa turca. Emergono alcune nuove storie sui protagonisti

Ascolta questo articolo

La stampa turca ha rivelato tutto sul passato di Can Yaman e Demet Ozdemir? Lo scenario a sorpresa rivela che potrebbero essersi amati durante le riprese di Daydreamer. Nuovi retroscena emergono su ciò che è successo. È esistita una storia d’amore tra Can Yaman e Demet Ozdemir durante le riprese di Daydreamer? I due attori non si espongono, ma i media turchi sono certi. Ci sono alcune nuove indiscrezioni sui personaggi della soap più seguita su Canale 5.

Con i loro ruoli di Can Divit e Sanem Aydin, Can Yaman e Demet Ozdemir hanno realizzato un sogno per milioni di spettatori che vogliono vedere i due protagonisti di “Daydreamer” insieme anche quando sono lontani dalla telecamera. I due attori hanno sempre negato di aver mai avuto una relazione, nonostante le foto compromettenti e una complicità lavorativa difficile da spiegare.

Attualmente, Can Yaman è single e si sta concentrando sui suoi numerosi progetti, comprese le riprese di Sandokan ed El Turco, e anche il lancio di nuove fragranze “Mania”. Sta anche cercando di raccogliere fondi. Per le sue opere di beneficenza a favore dei bambini più svantaggiati, ed è molto apprezzato. Demet è arrivata su Netflix con i suoi film, dove ha riscontrato un certo successo e ha annunciato il suo imminente matrimonio con il suo ragazzo, Oguzhan Koc. matrimonio al quale non è gradito a Can.

Adesso sembra quasi impossibile per i due attori continuare a lavorare insieme soprattutto dopo aver preso strade diverse nella vita reale. Forse, visti i recenti fatti di cronaca, i media turchi hanno deciso di svelare la verità su Can e Demet, ammettendo che c’è stata una storia d’amore tra loro durante le riprese di Daydreamer durata circa due anni. Tuttavia, la storia d’amore non avrebbe avuto successo a causa dei diversi stili di vita tra i due, questa rottura è stata molto difficile da affrontare per Demet.

Ad oggi, i due hanno saputo intrattenere rapporti sereni senza stare troppo in compagnia l’uno dell’altro per evitare di riaccendere vecchi sentimenti. Nonostante le voci, nessuno sa cosa sia successo tra Demet e Can durante la festa inaugurale di Disney Plus. Sono stati costretti a rimanere nella stessa stanza per diverse ore e nessuno sa cosa sia avvenuto.