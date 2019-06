La regina Elisabetta vuole scongiurare il divorzio tra William e Kate

I pettegolezzi delle ultime settimane sulla presunta crisi tra William e Kate hanno riempito le pagine dei tabloid britannici, che non hanno perso l’occasione per gridare allo scandalo a corte. Il presunto tradimento del primogenito di Lady Diana con la modella Rose Hanbury, è diventato un vero e proprio affare di stato, tanto da mettere in allarme la Regina Elisabetta, preoccupata per la reputazione e il buon nome della royal family britannica.

A farsi largo è l’ipotesi del divorzio, un’eventualità che andrebbe scongiurata a tutti costi, pena il rischio di venire catapultati nel vortice di uno scandalo che metterebbe a repentaglio l’immagine della corona reale inglese.

Alla luce di questa considerazione, la sovrana sta premendo in tutti i modi al solo fine di ricucire lo strappo. Stanca dei pettegolezzi e degli scandali che hanno segnato la storia recente della propria famiglia, la regina Elisabetta II si è già mossa per far sì che la coppia torni ad essere solida ed unita non solo di fronte al pubblico, ma anche all’interno del palazzo reale.

Ma a quanto pare, Kate Middleton sarebbe almeno al momento poco propensa a perdonare la scappatella del marito. Non a caso, ospite della trasmissione per bambini Blue Peter, la duchessa di Cambridge si è data al giardinaggio. Durante questa attività, ha raccolto una particolare varietà di fiori denominata Sweet William, conosciuti nel settore in quanto simbolo di fiducia e lealtà. L’allusione al nome del marito e alla fedeltà durante il matrimonio è apparsa fin troppo evidente, lasciando intendere che quanto visto non sia stato altro che un segnale di ammonimento e di richiamo all’ordine.

Da qui si spiega l’intervento della regina, che onde evitare altri spiacevoli “fraintendimenti” capaci di minare la nomea del casato, ha fatto presente ad entrambi di mettere da parti rancori, ruggini e gelosie, invitandoli a ripartire da zero dopo aver fatto ammenda degli errori del passato. Anche perché i sudditi si aspettano che entrambi siano felici, anziché impegnati in una lotta in famiglia che rischia di degenerare, andando ad alterare la serenità che dovrebbe invece regnare a corte.