La Regina Elisabetta taglia la torta con una spada cerimoniale: "È più inusuale"

La Regina Elisabetta ha stupido e divertito le persone presenti durante la sua ultima uscita ufficiale con Kate Middleton e Camilla Parker Bowles. La monarca britannica si trovava venerdì sera ad una ricezione speciale con i volontari che stanno organizzando il Giubileo di Platino del prossimo anno, nel quale verrà festeggiato il 70esimo anno di regno di Elisabetta.

Quando è arrivato il momento del taglio della torta, la Regina 95enne ha deciso di tagliare la torta con una spada cerimoniale prestatale da Edward Bolitho, il Lord luogotenente della Cornovaglia. “Non credo che funzionerà”, ha commentato scherzosamente la 73enne Camilla. Mentre si preparava a tentare il taglio con la spada, la Regina ha rifiutato i suggerimenti dei suoi aiutanti di utilizzare altri strumenti.

“C’è un coltello disponibile lì accanto“, ha ricordato un aiutante, al quale Elisabetta ha risposto: “Lo so che c’è, ma questo è più inusuale“, scatenando la risata di Camilla, Kate e di tutte le persone presenti. “Ha un ottimo aspetto“, ha continuato la Regina mentre tagliava il dolce con l’aiuto di Camilla.

Qualche ora prima la Regina ha trascorso del tempo insieme a Jill Biden, la First Woman della Casa Bianca, con la quale ha visitato una scuola elementare in Cornovaglia. In seguito la monarca britannica ha posato in foto insieme ai più importanti leader mondiali durante il G7, scatenando l’ilarità dei presenti quando ha chiesto prima dello scatto: “Dovete far finta che vi stiate divertendo?“.

Si tratta del primo incontro ufficiale della famiglia reale con Joe Biden dalla sua elezione come Presidente degli Stati Uniti. La pandemia ha infatti posto fine alle visite ufficiali per molto tempo, e non è quindi stato possibile per lui effettuare un viaggio nel Regno Unito per incontrare la Regina. Prima che il Presidente e la moglie tornino in America, per la coppia è previsto un the ufficiale al Castello di Windsor.