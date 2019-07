La regina Elisabetta si prepara alle vacanze, nel fondo della valigia una sacca di sangue

E’ tempo di vacanze e come tutti, anche i reali inglesi partono verso la loro meta preferita ,dopo aver preparato con cura e attenzione la valigia. Un turista medio normalmente in valigia si assicura di avere la crema solare, i vestiti, i libri, il caricabatteria e la fotocamera, non è così per la regina Elisabetta e la sua famiglia.

Le abitudini dei reali inglesi in partenza per un viaggio sono davvero inconsuete e impensate per un turista medio. Il quotidiano inglese, Daily Mirror, descrive puntualmente gli oggetti che la famiglia reale non può lasciare a casa.

Sua maestà, la Regina Elisabetta non riuscirebbe mai a lasciare a palazzo il suo diario privato, che generalmente è tenuto chiuso in uno scrigno da uno staff. Un secondo oggetto la Regina porta sempre con sé è la teiera con le iniziali per l’ora del tè. Ci sono poi le saponette al pino tanto amate dalla Regina, del gin, le foto delle persone care e anche le salsicce di Harrod’s.

Le usanze della famiglia dal “sangue blu“ non si fermano qui. Il principe William viaggia su un aereo diverso da quello dei figli George e Charlotte, perché il protocollo inglese non consente che due eredi si trovino contemporaneamente sullo stesso volo. Separati in voli diversi anche i due fratelli, in questo modo, nel caso accadesse un incidente durante il volo, qualcuno dal “sangue blu” si salva. Nella valigia di un membro della famiglia reale ci deve essere sempre un abito scuro da utilizzare qualora un proprio caro venisse a mancare.

La regina Elisabetta e il figlio e principe Carlo devono avere sempre con sè una sacca del proprio sangue da utilizzare in caso avessero bisogno di una trasfusione in seguito a un incidente. La valigia per i royal family in partenza deve essere, per forza, un po’ più grande di quella di un turista comune.