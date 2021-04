La Regina Elisabetta ringrazia i fan nel giorno del 95esimo compleanno

La Regina Elisabetta compie oggi 95 anni, ed ha deciso di ringraziare i fan per l’occasione rilasciando un comunicato speciale.

Elisabetta è stata recentemente colpita dal grave lutto per la perdita del marito Filippo, scomparso pochi giorni fa a 99 anni. Per questo motivo, per la prima volta nella sua monarchia, la Regina ha quest’anno rotto con la tradizione e non ha rilasciato un suo ritratto ufficiale, come invece è tradizione fare in occasione del compleanno.

Tramite il palazzo reale, Elisabetta ha rilasciato invece un comunicato per ringraziare i fan. “Ho, in occasione del mio 95esimo compleanno, ricevuto molti messaggi di auguri, che apprezzo molto“, scrive la Regina. “Anche se come famiglia siamo in un momento di grande tristezza, è stato un conforto per tutti noi vedere e sentire i tributi che sono stati fatti a mio marito, dalle persone del Regno Unito, del Commonwealth e del mondo intero“.

Una Elisabetta ancora in profondo lutto, dopo oltre 70 anni di vita passati accanto a Filippo, che ha avuto modo di sentire l’affetto che il mondo le ha rivolto in queste settimane. “Siamo estremamente toccati, e continuiamo ad avere dimostrazioni che Filippo ha avuto un impatto incredibile in tantissime persone nel corso della sua vita“.

Elisabetta si consola grazie ai suoi nuovi cuccioli, Fergus e Muick, rispettivamente un dorgi (incrocio tra un corgi ed un bassotto) ed un corgi, la razza più amata dalla monarca inglese. Pare che i cani siano stati un dono da parte del figlio Andrea, che ha pensato a qualcosa per distrarre la madre mentre Filippo era ricoverato in ospedale.

Nel frattempo continua la vita dei membri della famiglia reale: Kate e William sono tornati oggi sorridenti in pubblico al primo appuntamento ufficiale dopo il funerale di Filippo, mentre Harry è tornato a Los Angels dalla moglie Meghan Markle e dal figlio Archie.