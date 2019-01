La regina Elisabetta II sta pianificando il divorzio tra Harry e Meghan

Negli ultimi giorni impazza il gossip che vedrebbe la regina Elisabetta a capo di un piano volto a provocare il divorzio tra il principe Harry e Meghan Markle. A lanciare questa indiscrezione è stato il Globe Magazine, che avrebbe anche rivelato il motivo di questa progetto.

Secondo quanto si può apprendere dal tabloid d’Oltreoceano, la Regina Elisabetta sarebbe stremata dagli innumerevoli pettegolezzi che circolano intorno alla figura di Meghan Markle. Oltre ad averla definita insopportabile, sarebbe anche arrivata a giudicarla alla stessa stregua di “un cancro da estirpare”. La sua insofferenza per le regole del protocollo reale e la malcelata tensione sfociata in una vera e propria faida con la cognata Kate, la rendono sempre più antipatica, tanto da aver costretto la sovrana a consultarsi con i propri legali.

Ed è proprio per questa ragione che avrebbe deciso di rispedire Meghan sull’altra sponda dell’Oceano Atlantico, non prima però di averle fatto sottoscrivere un accordo che le permetterebbe di ricevere 37 milioni di dollari. In cambio l’ex attrice di Suits perderebbe il titolo di Duchessa del Sussex, oltre all’affidamento dei figli nati durante il matrimonio con il secondogenito di Lady D.

Per dover di cronaca è però opportuno precisare che una simile voce non ha avuto eco in Gran Bretagna, dove le cose sembrano invece andare per tutt’altro verso. A questo punto c’è da domandarsi perché un simile rumors non abbia destato le attenzioni di periodici scandalistici come possono essere l’Express o il The Sun.

Evidentemente una simile notizia, seppur catalogabile come uno scoop clamoroso, non sarebbe ritenuta credibile agli occhi dei sudditi. Dall’altra parte si spiega la più che comprensibile frustrazione del principe Harry, disposto a tutto pur di proteggere Meghan dalle malelingue e dalla cattiveria di un certo tipo di stampa. Anche perché non è verosimile che non sia stato sottoscritto un accordo prematrimoniale, nel quale prevedere i termini di un possibile divorzio.